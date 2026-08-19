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Рейтинг: самые загруженные авиакомпании мира по числу рейсов
На инфографике представлены крупнейшие авиакомпании мира, ранжированные по количеству регулярных рейсов в одном направлении, выполненных в 2024 году. Рейтинг составлен на основе отчета OAG Takeoff Airlines Ranking Report 2025. Частота полетов отражает именно количество запланированных рейсов, а не пассажиропоток, количество кресел или выручку авиакомпаний.
Разрыв между лидерами из США и большинством международных перевозчиков оказался весьма значительным. Занявшая четвертое место Southwest Airlines выполнила 1,45 миллионов регулярных рейсов — примерно на 32% больше, чем ирландская Ryanair, оказавшаяся на пятой позиции.
В общей сложности шесть американских авиакомпаний, вошедших в рейтинг, выполнили почти 7,7 миллионов рейсов.
Масштаб деятельности American Airlines во многом объясняется огромной внутренней сетью. По данным OAG, 82,6% ее провозной емкости в 2024 году приходилось на внутренние маршруты.
Авиакомпания также использует классическую систему «хаб — спицы», концентрируя значительную часть пассажиропотока в крупных узловых аэропортах. Один из лучших примеров — международный аэропорт Даллас — Форт-Уэрт, где на долю American Airlines приходилось около 81% всей авиакомпанийской провозной емкости.
Крупнейшие перевозчики дополнительно укрепляют свои позиции благодаря международным партнерствам в рамках трех крупнейших мировых авиационных альянсов.
Ирландская Ryanair занимает пятое место в мире, выполнив около 1,1 миллиона рейсов. Это почти вдвое больше показателя британской easyJet — примерно 570 тысяч рейсов. Масштаб Ryanair наглядно демонстрирует, насколько далеко в Европе распространилась модель бюджетных авиаперевозок.
Лоукостеры способны удерживать цены на относительно низком уровне благодаря высокой загрузке самолетов, минимальному времени между рейсами, прямым маршрутам без привязки к крупным хабам, использованию второстепенных аэропортов и продаже дополнительных услуг отдельно от базового тарифа.
Стратегия Ryanair исторически во многом формировалась под влиянием американской Southwest Airlines. Это наглядный пример того, как модель бюджетных авиаперевозок пересекла Атлантику и получила широкое распространение в Европе с ее плотной сетью относительно коротких международных маршрутов.
Несмотря на стремительный рост лоукостеров, большинство крупнейших авиакомпаний мира по частоте рейсов по-прежнему составляют традиционные перевозчики полного цикла обслуживания.
Рейтинг также отражает масштабное географическое развитие гражданской авиации со времен начала реактивной эры, а также долгосрочное повышение уровня безопасности отрасли.
Китайская China Eastern занимает шестое место, выполнив около 873 тысяч рейсов. Следом идет China Southern с 828 тысяч рейсов, а индийская IndiGo — с 749 тысяч. Еще одна китайская авиакомпания, Air China, выполнила около 623 тысяч рейсов, благодаря чему Азия получила сразу четыре места в первой девятке мирового рейтинга.
Данные OAG также свидетельствуют о быстром росте ряда азиатских перевозчиков. Частота рейсов IndiGo в 2024 году увеличилась на 9,7% по сравнению с предыдущим годом — это самый высокий показатель среди 20 крупнейших авиакомпаний мира. Air China нарастила частоту полётов на 8,1%. Эти цифры подчеркивают значение крупных внутренних рынков авиаперевозок в Азии — наряду с международными маршрутами, которые традиционно ассоциируются с крупнейшими мировыми авиакомпаниями.
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