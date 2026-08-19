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Китайская LandSpace впервые успешно посадила первую ступень многоразовой ракеты Zhuque-3 после орбитального запуска

Китайская частная космическая компания LandSpace впервые в мире успешно вернула на Землю ракетную ступень из нержавеющей стали после орбитального запуска. Это достижение стало важным шагом в реализации планов Китая по созданию более дешевых многоразовых ракет-носителей.

Первая ступень ракеты Zhuque-3 после посадки / © LandSpace

Успешный запуск сделал Zhuque-3 первой китайской коммерческой ракетой, которой удалось одновременно вывести полезную нагрузку на орбиту и посадить первую ступень.

© LandSpace

Ракета Zhuque-3 стала уже второй китайской орбитальной ракетой, продемонстрировавшей возможность возвращения первой ступени. В июле первую ступень ракеты Long March-10B удалось поймать специальной сеткой.

LandSpace также стала четвертой организацией в мире, сумевшей вернуть на Землю ступень космической ракеты. До нее этого добились американские компании SpaceX и Blue Origin, а также государственная Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета Zhuque-3, высотой 66-метров, работающая на жидком метане и жидком кислороде, стартовала 19 августа в 7:35 утра по местному времени с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Ракета успешно вывела интернет-спутник Honghu-3 на заданную орбиту. Тем временем первая ступень совершила управляемый спуск и вертикально приземлилась на специально подготовленную площадку в уезде Миньцинь провинции Ганьсу — примерно в 390 километрах к юго-востоку от стартового комплекса.

Для LandSpace это была вторая попытка вывести Zhuque-3 на орбиту и вернуть ее первую ступень. Во время дебютного запуска в декабре вторая ступень успешно достигла орбиты, однако первая ступень загорелась и разрушилась огненным шаром на заключительном этапе работы двигателей при попытке приземлиться на посадочную площадку.