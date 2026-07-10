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Китай впервые в мире осуществил сетевой захват вернувшейся из полета ракетной ступени
Ракета-носитель «Чанчжэн-10B» (Long March 10B, CZ-10B) 10 июля успешно стартовала с коммерческого космодрома на острове Хайнань. После выполнения основной части полета первая ступень осуществила управляемое вертикальное возвращение и благополучно села на морскую платформу, где была успешно захвачена системой посадки. Запуск и операция по возвращению завершились полным успехом.
Это первая в истории Китая многоразовая ракета-носитель, первая ступень которой была успешно возвращена после полноценного запуска.
По данным разработчиков, стартовая тяга ракеты «Чанчжэн-10B» составляет около 890 тонн, стартовая масса — примерно 760 тонн, а длина первой летной версии достигает 63 метров. В многоразовой конфигурации ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 16 тонн полезной нагрузки, сочетая высокую грузоподъемность с экономической эффективностью.
Главной задачей нынешнего запуска было одновременное выполнение двух операций: успешное возвращение первой ступени и вывод второй ступени на расчетную орбиту.
Во время проведенных в феврале демонстрационных испытаний семейства «Чанчжэн-10» первая ступень лишь приводнилась в море. Тогда специалисты проверили только базовые характеристики двигательной установки и первоначальную работоспособность системы возврата.
Нынешняя миссия стала уже полноценным испытанием по всей программе полета — от старта до возвращения. Впервые была полностью отработана вся последовательность реального запуска, включая выведение полезной нагрузки на орбиту и возвращение первой ступени.
Успешное завершение этой миссии стало важнейшим этапом на пути к практическому применению технологий многоразовых ракет в Китае и фактически ликвидировало существовавший ранее технологический пробел в данной области.
Ожидается, что использование подобных носителей позволит значительно снизить стоимость коммерческих запусков и укрепить позиции Китая на мировом рынке космических услуг.
В перспективе ракеты этого типа будут использоваться для развертывания низкоорбитальных спутниковых группировок и выполнения других коммерческих миссий, обеспечивая создание масштабных спутниковых сетей связи как на низких, так и на средних орбитах.
Во время первого полета «Чанчжэн-10B» были испытаны сразу несколько ключевых технологий, в том числе система горизонтальной транспортировки и вертикальной установки ракеты больших размеров.
Специально для нового носителя инженеры разработали уникальный транспортно-пусковой комплекс «Саньпин», выполняющий функции транспортировки и подъема ракеты. Это крупнейшая в Китае установка такого класса общей длиной около 70 метров. На всех этапах — от сборки, испытаний и транспортировки до установки на стартовый стол, заправки и запуска — именно этот «стальной гигант» обеспечивал проведение операций с ракетой.
Особое внимание было уделено технологиям возвращения первой ступени. В ходе нынешней миссии успешно подтверждена работоспособность целого ряда критически важных решений, включая устойчивость конструкции к сложным аэродинамическим и тепловым нагрузкам, высокоточную систему навигации и управления, а также систему захвата ракеты на морской платформе при помощи специальных сетей.
Это первый в мировой практике случай, когда ракета-носитель была возвращена с использованием сетевой системы захвата.
Данная технология полностью разработана китайскими специалистами с учетом особенностей национальных ракетных технологий. В ее основу положен концепт максимального упрощения оборудования на ракете при совместной работе бортовых и наземных систем. Такой подход позволяет увеличить допустимые отклонения при посадке, повысить устойчивость системы к возможным отказам и сделать процесс возврата многоразовых ракет более гибким и надежным.
В дальнейшем разработчики «Чанчжэн-10B» планируют провести испытания с повторным использованием уже возвращенной первой ступени, продолжить совершенствование конструкции и ускорить развитие технологий многоразовых носителей. Это должно стать важным шагом к созданию в Китае высокоэффективной системы космических перевозок нового поколения.
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