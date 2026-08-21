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Какие страны уже прошли пик численности населения
Население некоторых стран мира продолжает расти, другие же уже прошли свой пик численности населения. Голубым на инфографике отмечены страны, население которых, по прогнозам ООН, будет сокращаться, зеленым — пока что продолжает расти.
В большинстве стран мира растет продолжительность жизни, однако в некоторых странах население сокращается. Это — не временное снижение, а структурный процесс. В первую очередь, на это влияет снижение рождаемости. При этом в некоторых странах низкую рождаемость частично компенсируют мигранты.
Как видно на карте, большинство европейских стран уже прошли свой пик. Рождаемость в этих странах редко превышает 1,5 ребенка на одну женщину. При этом для простого воспроизводства населения необходимо 2,1 ребенка.
Сейчас население большинства стран Северной Европы и Франции продолжает расти, но к 2100 году, по прогнозам ООН, и они пройдут свой пик.
Среди азиатских стран численность населения сокращается в том числе в Китае, Южной Корее, Японии и Таиланде. Южная Корея — страна с одним из самых низких показателей рождаемости в мире — меньше одного ребенка на одну женщину. По прогнозам ООН, численность населения Южной Кореи к 2100 году может сократиться более чем в два раза. Схожая ситуация оказалась и в Китае.
Снижается также и численность населения России. Пик численности населения страны пришелся на 1991 год. По прогнозам ООН, в 2100 году в России будут проживать около 126,4 миллиона человек.
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