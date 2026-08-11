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Украину напугал российский «аналог Starlink»

Российскую систему спутников «Рассвет» называют российским аналогом Starlink. Сергей Бескрестнов, советник президента Украины Владимира Зеленского, признал, что она вызовет трудности для Украины.

Кадр отделения спутников компании «Бюро 1440» от ракеты-носителя / © «Бюро 1440»

В своем телеграм-канале Бескрестнов пояснил, что Россия сможет управлять беспилотниками над украинской территорией с помощью «Рассвета». При этом у Украины такой возможности с помощью Starlink нет.

Он заявил, что у украинской стороны есть одно решение — направить все силы на создание средств радиоэлектронной борьбы.

«Рассвет» должен стать первой российской низкоорбитальной системой связи, способной обеспечить доступ к интернету по всему миру. Первые спутники на орбиту компания «Бюро 1440» вывела в марте 2026 года.

В июле Россия вывела на орбиту вторую партию спутников, но их точное количество тогда не раскрыли. К 2027 году планируется разместить около 250 аппаратов, к 2035 году — более 900.