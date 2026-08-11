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Украину напугал российский «аналог Starlink»
Российскую систему спутников «Рассвет» называют российским аналогом Starlink. Сергей Бескрестнов, советник президента Украины Владимира Зеленского, признал, что она вызовет трудности для Украины.
В своем телеграм-канале Бескрестнов пояснил, что Россия сможет управлять беспилотниками над украинской территорией с помощью «Рассвета». При этом у Украины такой возможности с помощью Starlink нет.
Он заявил, что у украинской стороны есть одно решение — направить все силы на создание средств радиоэлектронной борьбы.
«Рассвет» должен стать первой российской низкоорбитальной системой связи, способной обеспечить доступ к интернету по всему миру. Первые спутники на орбиту компания «Бюро 1440» вывела в марте 2026 года.
В июле Россия вывела на орбиту вторую партию спутников, но их точное количество тогда не раскрыли. К 2027 году планируется разместить около 250 аппаратов, к 2035 году — более 900.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
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