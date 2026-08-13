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Спутник Terra запечатлел дым от пожаров от Британской Колумбии до Невады и Юты

Дым от пожаров над территориями Канады и США / © MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Изображение 6 августа получил спутник Terra с помощью прибора MODIS. На снимке виден дым от нескольких пожаров, пылающих на территории от Британской Колумбии (Канада) на севере до Невады и Юты (США) на юге.

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, 8 августа в стране бушевали 97 крупных пожаров. При этом только 7 августа служба зарегистрировала девять новых пожаров. От пожаров страдают преимущественно западные штаты. Еще один крупный пожар зарегистрировали во Флориде.

По данным Канадской информационной системы лесных пожаров, к 9 августа в стране насчитывалось 637 пожаров. Большинство крупных пожаров бушевали на юго-западе Британской Колумбии, в Северо-Западных территориях и Онтарио. Однако стоит учитывать, что канадская служба фиксирует все пожары, а американская — только крупные.

Распространению крупных лесных пожаров способствовали продолжительная засуха и экстремальные погодные условия. При этом с пожарами в этом году столкнулись и жители Европы, в том числе Испании и Франции.