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Спутник Terra запечатлел дым от пожаров от Британской Колумбии до Невады и Юты
В Северной Америке продолжают бушевать десятки лесных пожаров. Спутник NASA заснял дым от пожаров, накрывший часть территории Канады и США.
Изображение 6 августа получил спутник Terra с помощью прибора MODIS. На снимке виден дым от нескольких пожаров, пылающих на территории от Британской Колумбии (Канада) на севере до Невады и Юты (США) на юге.
По данным Национального межведомственного пожарного центра США, 8 августа в стране бушевали 97 крупных пожаров. При этом только 7 августа служба зарегистрировала девять новых пожаров. От пожаров страдают преимущественно западные штаты. Еще один крупный пожар зарегистрировали во Флориде.
По данным Канадской информационной системы лесных пожаров, к 9 августа в стране насчитывалось 637 пожаров. Большинство крупных пожаров бушевали на юго-западе Британской Колумбии, в Северо-Западных территориях и Онтарио. Однако стоит учитывать, что канадская служба фиксирует все пожары, а американская — только крупные.
Распространению крупных лесных пожаров способствовали продолжительная засуха и экстремальные погодные условия. При этом с пожарами в этом году столкнулись и жители Европы, в том числе Испании и Франции.
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Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
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