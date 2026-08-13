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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 августа, 21:45
Рейтинг: +293
Посты: 1026

«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения за день

Точное назначение радиостанции «УВБ-76» неизвестно. По мнению радиолюбителей, она может быть частью системы автоматического запуска ответного ядерного удара или использоваться для связи военкоматов. 10 августа радиостанция передала два новых сообщения.

Сообщество
# армия
# военная техника
# радио
# технологии
© Борис Приходько / РИА Новости
© Борис Приходько / РИА Новости

Первое сообщение прозвучало в 10:57 по московскому времени. «НЖТИ 04089 ПАЗОГИК 7257 6286», — приводит сообщение телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции.

Второе прозвучало в 15:37. Оно содержало сообщение: «НЖТИ 60808 АРТДИВИЗИОН 1552 9234». 

Еще одно сообщение прозвучало 9 августа. 6 августа удалось услышать еще больше сообщений — пять. При этом первое передали 12:32 по московскому времени, а пятое — в 14:26.

«УВБ-76» также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой». Предположительно, она принадлежит Западному военному округу. Большую часть времени в эфире радиостанции слышен жужжащий сигнал, но иногда жужжание сменяется зашифрованными сообщениями. Точное значение этих сообщений остается предметом дискуссий. 

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