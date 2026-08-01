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C909 Flying Hospital — «летающая больница» из Китая

Самолеты бывают разные: пассажирские, грузовые, военные. Используют авиалайнеры и в медицинских целях, например, для перевозки больных. Однако существуют и самолеты-операционные.

Врачи Чжуншаньского офтальмологического центра при Университете имени Сунь Ятсена проводят операцию в «летающей больнице» / © Университет имени Сунь Ятсена

В 2025 году Китай представил C909 Flying Hospital. Создан он на базе пассажирского реактивного самолета, полностью разработанного в Китае. Изначально его модернизировали для более привычных медицинских нужд — экстренной помощи и перевозки тяжелых пациентов.

На следующем этапе специалисты из больницы офтальмологии и оториноларингологии Фуданьского университета и китайской госкомпании по производству авиакосмической техники COMAC разработали и установили на борту стерильный операционный модуль класса I. Это позволило проводить на борту хирургические операции.

Медицинский самолет C909 COMAC / © fudan.edu.cn

Этот модуль превратил самолет в мобильную операционную. Специализированную помощь смогут получать люди в удаленных частях страны. Первую операцию на борту провели в декабре 2025 года. Пациенткой стала жительница сельского района провинции Хэнань.

Медицинский самолет C909 COMAC / © fudan.edu.cn

В начале 2026 года самолет отправился на первую зарубежную миссию в Лаос. Во Вьентьяне китайские врачи отобрали пациентов, которым впоследствии провели операции. При этом часть вмешательств они проводили непосредственно на борту самолета.

Презентация лайнера в Казахстане / © fudan.edu.cn

Во время второй зарубежной миссии лайнер отправился в Казахстан. В конце июня — начале июля его представили на 21-й Казахстанско-Китайской выставке товаров. Медицинские осмотры врачи в самолете также проводили, но главной целью была демонстрация возможностей самолета и развитие медицинского сотрудничества с Казахстаном.

Оборудование для диагностики и лазерного лечения заболеваний глаз в ORBIS Flying Eye Hospital / © Michael Fong, Wikipedia

«Летающих больниц» в мире не так много. Самый известный проект — Flying Eye Hospital международной благотворительной организации Orbis International. Программа существует с 1982 года. Это не просто «летающая больница», а полноценное учебное заведение. Цель проекта — не только лечить пациентов, но и обучать врачей в развивающихся странах.