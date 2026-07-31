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Бизнес-джет Gulfstream G700 установил новый рекорд скорости

Компания Gulfstream Aerospace объявила, что бизнес-джет Gulfstream G700 установил новый рекорд скорости на маршруте между Лос-Анджелесом и британским Фарнборо.

Бизнес-джет Gulfstream G700 / © Gulfstream Aerospace

Самолет преодолел расстояние 8 778 километров всего за восемь часов 27 минут — от момента взлета до полной остановки после посадки. Этот результат наглядно демонстрирует выдающиеся эксплуатационные характеристики G700 и подтверждает его статус флагмана отрасли.

Рекордный рейс вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту Фарнборо, превзойдя предыдущий рекорд сразу на 19 минут. Таким образом, перелет оказался на 3,6% быстрее прежнего достижения. Новый рекорд пополнил постоянно растущий список выдающихся результатов, установленных самолетами нового поколения Gulfstream, и еще раз подтвердил их непревзойденное сочетание скорости, дальности полета и эксплуатационной гибкости.

Интересно, что предыдущий рекорд был установлен буквально за пару недель до авиасалона в Фарнборо, 19 июля, когда Global 8000, направляясь на авиасалон, преодолел этот маршрут за восемь часов 46 минут.

«Настоящие авиационные рекорды скорости и дальности измеряются не временем в воздухе, а промежутком от взлета до посадки, и именно такие показатели наиболее точно отражают характеристики, которые наши клиенты получают в реальной эксплуатации каждый день», — заявил президент Gulfstream Марк Бернс.