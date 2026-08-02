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«Город» за день: как римляне возводили свои неприступные лагеря

Утомленный после дневного перехода римский легион останавливался и сразу принимался за работу. Пока одни солдаты рыли ров, другие возводили земляной вал. Всего за несколько часов вокруг войска появлялось полноценное укрепление. Такие лагеря римляне называли каструм (castrum), и строили их практически повсюду, где останавливались.

Макет римского каструма / © Wikimedia Commons

Многие из этих временных лагерей со временем превращались в постоянные крепости и даже города.

Секрет такой скорости заключался в многолетней подготовке и четко отработанной системе. Военные землемеры каждый раз размечали лагерь по одному и тому же прямоугольному плану. Каждому подразделению заранее отводился свой участок рва и свое место для палаток. Каждый легионер прекрасно знал, где будет располагаться его когорта, а где находится шатер командующего.

На протяжении всей эпохи Республики и Империи римская армия неизменно использовала укрепленные лагеря. Хотя и более ранние цивилизации защищали свои стоянки, именно римляне довели этот процесс до совершенства, превратив его в строгую систему. Уже во II веке до н. э. историк Полибий описывал римские лагеря как сооружения с единым стандартным планом, который солдаты могли воспроизвести практически в любой местности. Такая стандартизация давала множество преимуществ. Лагерь защищал воинов и запасы от внезапных ночных нападений, служил надежной базой для разведывательных вылазок, подготовки операций и организации сражений. Даже на незнакомой территории каждый солдат безошибочно находил свое подразделение, штаб, склады и оборонительные позиции.

Значение подобной подготовки особенно ярко проявлялось в критические моменты. Во время битвы при Сабисе в 57 году до н. э. войска Юлия Цезаря только начали возводить лагерь, когда на них неожиданно обрушились нервии и их союзники. Одни легионеры еще копали ров, другие подразделения и обоз даже не успели полностью прибыть. Солдатам пришлось бросить инструменты, мгновенно построиться в боевые порядки и вступить в бой. Лагерь еще не был готов выполнять роль полноценной крепости, однако дисциплина и четкое распределение обязанностей позволили римлянам быстро организовать оборону и выдержать внезапную атаку.

Временные лагеря также позволяли римским армиям проникать далеко вглубь враждебных территорий. Вместо того чтобы зависеть от существующих городов и постоянных крепостей, легион всегда мог собственными силами создать укреплённую базу практически в любом подходящем месте. Каждый новый лагерь становился временным опорным пунктом Рима.

Планировка римского лагеря

Римские лагеря обычно имели квадратную или прямоугольную форму со слегка закругленными углами, которые было легче защищать. Их размеры зависели от численности и состава войск, однако общая схема оставалась практически неизменной.

В центре располагался штаб командующего. Вокруг него находились палатки старших офицеров, помещения для управления, совещаний, религиозных обрядов и хранения запасов. Через лагерь проходили широкие главные дороги, разделявшие его на упорядоченные сектора. Более узкие улицы вели к палаткам отдельных легионов, когорт и вспомогательных подразделений.

Кожаные или полотняные палатки солдат стояли ровными рядами. Благодаря этому никто не тратил время на поиск места для ночлега или своего командира — расположение каждого подразделения было известно еще до начала строительства.

Между жилыми рядами и внешними укреплениями находилась свободная полоса, называвшаяся интерваллумом (intervallum). Она удерживала палатки на безопасном расстоянии от вражеских метательных снарядов, уменьшала риск распространения пожара с окраины лагеря и обеспечивала пространство для передвижения войск, вьючных животных и патрулей вдоль оборонительной линии.

Внешняя оборона обычно начиналась с рва — фоссы (fossa). Извлеченную землю и камни насыпали вдоль внутреннего края рва, формируя земляной вал — валлум (vallum). Его укрепляли дерном и деревянными кольями, которые солдаты несли с собой либо заготавливали на месте.

Большинство лагерей имело несколько ворот, расположенных по периметру. Они соединялись с главными дорогами внутри лагеря, позволяя войскам быстро входить, выходить или строиться для выступления. В обычном походном лагере ворота могли представлять собой просто хорошо защищенный проход в валу, тогда как долговременные укрепления оснащались массивными воротами, башнями и дополнительными оборонительными сооружениями.

Виды римских лагерей

Не все лагеря строились с расчетом на одинаковый срок пребывания. Одни предназначались лишь для одной ночевки, другие использовались в качестве зимних квартир или постоянных военных баз.

Сезонные или походные лагеря римляне называли castra aestiva. Их возводили во время активных походов. Если армия собиралась выступить уже следующим утром, укрепления могли быть относительно простыми. Однако при близости противника лагерь оснащали более глубокими рвами и мощными валами.

Зимние лагеря — castra hiberna — предназначались для длительного пребывания. Поскольку войска оставались здесь на всю холодную пору года, такие лагеря получали более прочные укрепления, улучшенные жилые помещения, склады, мастерские и конюшни. Временные палатки нередко заменяли деревянными постройками или усиливали местными строительными материалами.

Постоянные лагеря назывались castra stativa. Многие из них начинались как обычные земляно-деревянные укрепления, но впоследствии перестраивались в каменные крепости с капитальными зданиями. Внутри таких легионерских лагерей могли располагаться казармы, бани, госпиталь и другие сооружения.

Возле постоянных военных баз постепенно возникали гражданские поселения. Торговцы, семьи солдат и ремесленники селились рядом с крепостями, снабжая гарнизоны товарами и услугами. Многие современные европейские города выросли именно вокруг бывших римских лагерей или непосредственно на их месте.

При этом границы между различными типами лагерей не были жесткими. Временный лагерь мог превратиться в зимний, а зимний — со временем стать постоянной крепостью. Командиры всегда адаптировали стандартную схему к местности, уровню угрозы и текущим потребностям армии.

Как строился лагерь

Подготовка начиналась еще до подхода основных сил. Вперед отправлялся специальный отряд, который выбирал подходящее место и проводил его разметку. Предпочтение отдавалось твердой, хорошо дренированной местности с доступом к воде, дорогам и необходимым ресурсам. При этом старались избегать низин, подверженных затоплению, а также участков, где противник мог скрытно организовать засаду.

После выбора площадки землемеры размечали расположение штаба, дорог, мест для подразделений и внешней линии обороны. Используя флажки, измерительные инструменты и стандартные расстояния, они быстро создавали план лагеря, при необходимости приспосабливая его к особенностям местности.

Когда прибывала основная армия, работа распределялась между подразделениями. Если поблизости находился противник, часть войск несла охранение, пока остальные приступали к строительству. В безопасной обстановке к работам привлекалось больше солдат.

Первым этапом обычно становилось рытье оборонительного рва. Землю и камни выбрасывали внутрь, создавая основу будущего вала. Размеры укреплений зависели от уровня опасности. Для спокойной ночевки хватало сравнительно неглубокого рва, тогда как рядом с противником сооружали значительно более мощные оборонительные линии. Затем вал укрепляли землей, дерном или древесиной, устраивали ворота и дополнительные препятствия. После завершения внешней обороны подразделения ставили палатки, распределяли запасы и готовили пищу.

Эта система была эффективной благодаря тому, что строительные работы выполняла практически вся армия. Легионеры обучались не только ведению боя, но и маршам, земляным работам и строительству укреплений. В эпоху ранней Империи легион обычно насчитывал около пяти тысяч человек и делился на десять когорт. Большинство когорт состояло из шести центурий примерно по 80 воинов, каждой из которых командовал центурион.

Тысячи хорошо подготовленных солдат, работавших одновременно, могли возвести основные укрепления и разместить лагерь значительно быстрее любой менее организованной армии. При этом античные источники не подтверждают распространённое утверждение, будто каждый римский лагерь неизменно строился ровно за три часа. Продолжительность работ зависела от рельефа, численности войск и действий противника. Однако при благоприятных условиях благодаря стандартной организации и дисциплине армия действительно могла создать надежно укрепленный лагерь всего за несколько часов.

Значение римских лагерей

Римский лагерь обеспечивал армии не только физическую защиту, но и поддерживал высокий уровень дисциплины, приучая солдат действовать как единый, хорошо организованный механизм. Он производил сильное впечатление и на противника: наблюдая, как армия после долгого перехода всего за несколько часов окружает себя рвами, валами и охраняемыми воротами, враги неизбежно понимали, насколько организованным и подготовленным является их противник.

Именно поэтому римские военные лагеря стали одним из важнейших элементов успеха римской армии. Эти мобильные укрепления позволяли практически на любой подходящей местности быстро создать безопасную базу. Их единообразная планировка исключала путаницу, мощная оборона сдерживала нападения, а сам процесс строительства наглядно демонстрировал дисциплину и инженерное мастерство, которые помогли Риму вести войны и удерживать под контролем огромную империю.