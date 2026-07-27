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Имплантат для восстановления зрения у незрячих получил разрешение на продажу в Европе

Имплантат Prima / © Science Corporation

Американская компания Science Corporation сообщила, что получила разрешение Европейского союза на использование своего устройства Prima для лечения пациентов. Это стало важной вехой на пути коммерциализации технологии восстановления зрения.

Устройство Prima предназначено для лечения поздних стадий возрастной макулярной дегенерации — заболевания сетчатки, которое приводит к потере центрального зрения. Именно эта патология считается одной из главных причин ухудшения зрения у пожилых людей. По одной из оценок, тяжелые формы заболевания являются причиной почти 90% случаев юридически признанной слепоты.

Для восстановления зрения используется миниатюрный беспроводной чип, который хирургическим путем имплантируется под сетчатку глаза. Он работает совместно со специальными очками, оснащенными видеокамерой. Очки передают изображение на имплантат в виде ближнего инфракрасного излучения, а чип преобразует полученные сигналы в электрические импульсы, которые затем интерпретируются головным мозгом как визуальная информация.

Первые результаты предварительных клинических испытаний компания опубликовала в конце 2024 года. Они показали, что пациенты, использовавшие систему Prima, вновь смогли узнавать лица людей и даже читать книги.

Несмотря на впечатляющие результаты технология пока находится на ранней стадии развития. В будущем компания рассчитывает значительно улучшить качество изображения, приблизив его к естественному человеческому зрению, включая полноценную цветопередачу и гораздо более высокую четкость.

Ожидается, что стоимость одного имплантата Prima составит сотни тысяч долларов. Впрочем, в Science Corporation сообщили, что уже ведут переговоры с медицинскими страховыми организациями и поставщиками медицинских услуг, чтобы часть расходов могла покрываться системой здравоохранения.

Вероятнее всего, первыми пациентами, которым начнут устанавливать новое устройство за пределами клинических исследований, станут жители Германии, где проходили основные испытания технологии.