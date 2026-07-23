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Новая технология для аэротакси сделает реальностью более тихие полеты и быстрые городские перевозки

Южнокорейская компания Saean R&D Co., Ltd. представила новую технологию воздушно-реактивной тяги, которая может решить одну из главных проблем современных «летающих такси» — высокий уровень шума и ограниченную скорость аппаратов с открытыми воздушными винтами.

Рендер аэротакси / © Saean

Разработчик уже получил три ключевых патента на инновационную силовую установку, способную сделать городской воздушный транспорт значительно тише и эффективнее. Патенты зарегистрированы Корейским ведомством интеллектуальной собственности (KIPO) и охватывают три основные технологии: базовую воздушно-реактивную силовую установку, встроенные направляющие лопатки для управления воздушным потоком и систему создания микровихрей.

По заявлению компании, комплекс этих решений формирует единую технологическую платформу, которая позволяет повысить конструкционную прочность, эффективность тяги и одновременно значительно снизить уровень шума — одного из главных препятствий для массового внедрения городской аэромобильности.

В отличие от традиционных мультикоптеров с открытыми винтами, новая система использует закрытый воздушно-реактивный двигатель. Его размещение внутри звукоизолированного корпуса не только снижает уровень шума, но и улучшает аэродинамику на высоких скоростях, открывая перспективы для создания региональных воздушных перевозок.

Вторая запатентованная технология предусматривает использование специальных направляющих лопаток, оптимизирующих входящий и выходящий воздушные потоки. Это позволяет уменьшить энергопотребление и снизить нагрузку на аккумуляторные батареи.

Третье решение основано на создании микровихрей, которые предотвращают срыв воздушного потока во время резких маневров и одновременно рассеивают реактивную струю на выходе из сопла, что дополнительно уменьшает шум в городской среде.

Открытые воздушные винты традиционных электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) создают значительное аэродинамическое сопротивление при высоких скоростях и производят характерный громкий гул, который считается одним из главных препятствий для эксплуатации таких машин в густонаселенных районах.

В Saean рассчитывают, что новая технология позволит сформировать собственные отраслевые стандарты, укрепить конкурентные позиции компании и ускорить заключение партнерских соглашений с мировыми игроками отрасли.

Сегодня индустрия городской воздушной мобильности постепенно переходит от этапа экспериментальных полетов к коммерческому внедрению.

Наиболее заметных успехов добились американские компании Joby Aviation и Archer Aviation. Joby уже перешла к четвертому этапу сертификации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), предусматривающему инспекционные испытания опытного образца. Archer, в свою очередь, первой завершила третий этап программы сертификации. Обе компании рассчитывают использовать достигнутые регуляторные успехи и программы FAA по интеграции электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, чтобы приступить к первым коммерческим перевозкам уже в ближайшие годы.