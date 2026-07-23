Замороженная на 16 лет ткань яичка впервые помогла мужчине снова вырабатывать сперматозоиды

Впервые в истории медикам удалось восстановить сперматогенез у мужчины с помощью ткани яичка, которую заморозили еще в детстве — до полового созревания. Спустя 16 лет после криконсервации пересаженная обратно ткань начала вырабатывать сперматозоиды.

Современные методы лечения заболеваний, в частности онкологических, значительно повысили выживаемость. Однако агрессивная химио- и лучевая терапия нередко повреждает клетки, из которых впоследствии образуются сперматозоиды, поэтому пациенты могут столкнуться с бесплодием.

Для взрослых мужчин эту проблему частично решают заранее: перед стартом лечения они могут заморозить сперму и использовать ее позднее для экстракорпорального оплодотворения. У мальчиков же до начала полового созревания такой возможности нет, поскольку организм еще не вырабатывает зрелые сперматозоиды. Единственным потенциальным способом сохранить будущую фертильность остается криоконсервация ткани яичка, содержащей сперматогониальные стволовые клетки — предшественников сперматозоидов. Именно из них после полового созревания начинается процесс сперматогенеза.

За последние десятилетия такую процедуру предложили тысячам пациентов. С 2022 по 2022 год более трех тысяч мальчиков в Европе, США и Австралии согласились сохранить образцы ткани яичка перед лечением. Это была скорее инвестиция в будущее без гарантий успеха, ведь врачи не могли утверждать, удастся ли когда-нибудь использовать образцы для восстановления фертильности.

Проблему попыталась решить международная группа исследователей во главе со специалистами из Университетской клиники и Свободного университета Брюсселя (Бельгия). Результаты их работы представили на ежегодном конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, но они пока не прошли независимое рецензирование.

В 2008 году 10-летнему мальчику, страдавшему серповидноклеточной анемией, предстояла высокодозная химиотерапия перед трансплантацией кроветворных стволовых клеток. Понимая, что лечение может лишить его возможности иметь детей в будущем, врачи удалили одно яичко и заморозили небольшие фрагменты ткани.

Спустя 16 лет уже взрослый мужчина решил стать отцом. В течение двух лет врачи обследовали его и подтвердили, что организм практически не вырабатывает сперматозоиды самостоятельно. Пациенту пересадили 11 ранее замороженных фрагментов ткани: часть — внутрь оставшегося яичка, часть — под кожу мошонки. Там трансплантаты должны были находиться под воздействием гормонов и других факторов взрослого тела, необходимых для созревания половых клеток.

Через год ученые извлекли пересаженную ткань и исследовали ее под микроскопом. В нескольких трансплантатах выявили сперматогониальные стволовые клетки и признаки активного сперматогенеза. Самым важным результатом стало обнаружение в одном из образцов зрелого сперматозоида — первого в истории, полученного после пересадки ткани яичка, замороженной до полового созревания пациента.

Один-единственный зрелый сперматозоид — пока скромный результат, тем не менее специалисты назвали это важным доказательством работоспособности самой технологии. До сих пор удавалось восстановить сперматогенез после пересадки ткани лишь у лабораторных животных, но не у человека.

Исследователи сохранили трансплантат, рассчитывая потом получить из него больше сперматозоидов, которые можно задействовать для ЭКО. Главный вопрос, на который предстоит ответить, — смогут ли полученные таким образом мужские половые клетки оплодотворить яйцеклетку и привести к рождению здорового ребенка?

Теперь ученые надеются, что другие мужчины, в детстве сохранившие ткань яичка перед лечением, согласятся поучаствовать в испытаниях. Это поможет узнать, насколько воспроизводима технология и при каких условиях она работает наиболее эффективно.

Говорить о создании готового метода лечения пока рано. Неизвестно, окажутся ли полученные после трансплантации сперматозоиды полноценными с точки зрения оплодотворения и нормального развития эмбриона. Однако эти результаты впервые дарят реальную надежду мальчикам, для которых шанс стать родителями еще недавно считался почти утраченным.

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