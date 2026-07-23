  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 июля, 06:17
Мария Азарова
16

Замороженная на 16 лет ткань яичка впервые помогла мужчине снова вырабатывать сперматозоиды

❋ 5.1

Впервые в истории медикам удалось восстановить сперматогенез у мужчины с помощью ткани яичка, которую заморозили еще в детстве — до полового созревания. Спустя 16 лет после криконсервации пересаженная обратно ткань начала вырабатывать сперматозоиды.

Медицина
# мужское здоровье
# операция
# сперматогенез
# сперматозоиды
# яички
Формирующиеся сперматозоиды
Формирующиеся сперматозоиды / © Steve Gschmeissner, Science Photo Library

Современные методы лечения заболеваний, в частности онкологических, значительно повысили выживаемость. Однако агрессивная химио- и лучевая терапия нередко повреждает клетки, из которых впоследствии образуются сперматозоиды, поэтому пациенты могут столкнуться с бесплодием.

Для взрослых мужчин эту проблему частично решают заранее: перед стартом лечения они могут заморозить сперму и использовать ее позднее для экстракорпорального оплодотворения. У мальчиков же до начала полового созревания такой возможности нет, поскольку организм еще не вырабатывает зрелые сперматозоиды. Единственным потенциальным способом сохранить будущую фертильность остается криоконсервация ткани яичка, содержащей сперматогониальные стволовые клетки — предшественников сперматозоидов. Именно из них после полового созревания начинается процесс сперматогенеза.

За последние десятилетия такую процедуру предложили тысячам пациентов. С 2022 по 2022 год более трех тысяч мальчиков в Европе, США и Австралии согласились сохранить образцы ткани яичка перед лечением. Это была скорее инвестиция в будущее без гарантий успеха, ведь врачи не могли утверждать, удастся ли когда-нибудь использовать образцы для восстановления фертильности.

Проблему попыталась решить международная группа исследователей во главе со специалистами из Университетской клиники и Свободного университета Брюсселя (Бельгия). Результаты их работы представили на ежегодном конгрессе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, но они пока не прошли независимое рецензирование.

В 2008 году 10-летнему мальчику, страдавшему серповидноклеточной анемией, предстояла высокодозная химиотерапия перед трансплантацией кроветворных стволовых клеток. Понимая, что лечение может лишить его возможности иметь детей в будущем, врачи удалили одно яичко и заморозили небольшие фрагменты ткани.

Спустя 16 лет уже взрослый мужчина решил стать отцом. В течение двух лет врачи обследовали его и подтвердили, что организм практически не вырабатывает сперматозоиды самостоятельно. Пациенту пересадили 11 ранее замороженных фрагментов ткани: часть — внутрь оставшегося яичка, часть — под кожу мошонки. Там трансплантаты должны были находиться под воздействием гормонов и других факторов взрослого тела, необходимых для созревания половых клеток.

Через год ученые извлекли пересаженную ткань и исследовали ее под микроскопом. В нескольких трансплантатах выявили сперматогониальные стволовые клетки и признаки активного сперматогенеза. Самым важным результатом стало обнаружение в одном из образцов зрелого сперматозоида — первого в истории, полученного после пересадки ткани яичка, замороженной до полового созревания пациента.

Один-единственный зрелый сперматозоид — пока скромный результат, тем не менее специалисты назвали это важным доказательством работоспособности самой технологии. До сих пор удавалось восстановить сперматогенез после пересадки ткани лишь у лабораторных животных, но не у человека.

Исследователи сохранили трансплантат, рассчитывая потом получить из него больше сперматозоидов, которые можно задействовать для ЭКО. Главный вопрос, на который предстоит ответить, — смогут ли полученные таким образом мужские половые клетки оплодотворить яйцеклетку и привести к рождению здорового ребенка?

Теперь ученые надеются, что другие мужчины, в детстве сохранившие ткань яичка перед лечением, согласятся поучаствовать в испытаниях. Это поможет узнать, насколько воспроизводима технология и при каких условиях она работает наиболее эффективно.

Говорить о создании готового метода лечения пока рано. Неизвестно, окажутся ли полученные после трансплантации сперматозоиды полноценными с точки зрения оплодотворения и нормального развития эмбриона. Однако эти результаты впервые дарят реальную надежду мальчикам, для которых шанс стать родителями еще недавно считался почти утраченным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# мужское здоровье
# операция
# сперматогенез
# сперматозоиды
# яички
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Животные как первые покорители космического пространства
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
25 Июл
500
Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
И еще раз о Марсе! Когда же?
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
21 июля, 09:09
ФизТех

Ученые из России объяснили, почему воды Печоры в Баренцевом море не подчиняются сезону

Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.

ФизТех
# арктика
# Мировой океан
# океанология
# реки
22 июля, 08:29
Татьяна Зайцева

Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

Новое исследование показало, что вспышку оспы, унесшую в 1789 году жизни свыше 200 тысяч представителей коренного населения Австралии, скорее всего, спровоцировал флакон с оспенными струпьями, прибывший на континент с британской флотилией.

История
# Аборигены
# австралия
# Британия
# оспа
# флот
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Замороженная на 16 лет ткань яичка впервые помогла мужчине снова вырабатывать сперматозоиды

    23 июля, 06:17

  2. Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

    22 июля, 20:09

  3. Эксперт рассказал, как нейросети меняют профессию дизайнера

    22 июля, 18:11

  4. Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

    22 июля, 17:14
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Антон Кучерук
26 минут назад
Аргентина скоро оранжевой станет. что-то там совсем дела не очень. Я не про футбол

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Гаврилов
1 час назад
И не надо, Саша, делать вид что это правовой вопрос касающийся прав на мнения. Это подмена предмета обсуждения, т.е. банально ложь. Вы тут делаете

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение, часть 4 из n=4) А главное(!!!) — 0) именно на экваторе находится как точка выхода для масс-драйвера для запуска грузов как на 0.a) на

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение, часть 3 из n): А также на экваторе находится наиболее пригодный по составу для будущей Лунной робо-экономики (любая другая в итоге

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение, часть 2 из n) 2) То есть у нас ещё и энергетическое обеспечение на экваторе лучше, — инсоляция там выше (да и передавать энергию

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
"Чтоб значит действовать быстрей, в обход ошибок трудных" — "самая дорогая недвижимость на Луне" (в связи с будущим её освоением) находится не на

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
Александр, вы этот патронайзинг хамский оставьте для себя лично пожалуйста. Вы чем готовы заплатить за свои слова? Вас я так смотрю распирает от

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Анатолий Свищев
3 часа назад
Т.е. с Левитрой будет ещё лучше, правильно?

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Иван Колупаев
5 часов назад
Александр, я конечно пророк не ваших масштабов, но думаю что эти прилеты по НПЗ не последние. Так что "паническая скупка" может повториться.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
7 часов назад
Александр, Вам нужно завязывать писать статьи на темы, в которых Вы ничего не смыслите. Вы вроде неплохой историк, возможно, разбираетесь в оружии.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, недавно попался интересный ролик о борьбе мога с дроном. Не такая уж синекура эти антибеспилотные войска. https://max.ru/opersvodki/AZ-D-Z0sLE0

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, вот прямо только к жителям Украины нелюбовь поднимается от всего этого бардака. 🙄

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
9 часов назад
Bob, "Александр, цитата: - А что вы скажете, когда очереди на заправках исчезнут этим летом или в сентябре? Вот что скажу. Если это будет в сентябре,

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Диана Юдина
10 часов назад
воооу, СурГУ! вы просто молодцы, что так активно развиваете науку! Ваша работа – это огромный вклад в будущее, и мы все это ценим🤝 продолжайте в

Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

Александр Березин
10 часов назад
Андрей, уважаемый, вы имеете право на свое мнение. А я -- на свое. И жизнь вполне покажет, чье верно. Так что можете не тратить пар в свисток.

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Иван Иванов
10 часов назад
Александр, Значимость солдат всё падает и падает, а сейчас вообще почти все боевые действия начинают постепенно строиться на технических

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

таоатата аььаьаь
10 часов назад
Никита, Абсолютно верно, переосмысленной идеей, а не просто модернизированный станок 50-х годов.

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

таоатата аььаьаь
10 часов назад
Jurgen, А я где-то писал что нужно уничтожать старое?) Сам это придумал, сам использовал?) Переосмысление, это когда к примеру старый завод что в СССР

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Иван Иванов
10 часов назад
Сидней? Города Австралии должны быть сразу после африки или даже хуже. Столько всякой гадости в Австралии находится, в море яд, на земле яд, в реках

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Андрей Гаврилов
10 часов назад
Андрей, ну так они и высаживаются ради того чтобы высадиться, никакого будущего у насовской программы нет. Это обыкновенный флаговтык в этом

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Самые обсуждаемые