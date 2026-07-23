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Самые высокие статуи на каждом континенте
Некоторые статуи поражают своей высотой. На инфографику попали самые высокие статуи каждого континента за исключением Антарктиды.
«Статуя Единства» — самая высокая статуя в мире. Памятник достроили в 2018 году на острове Садху в штате Гуджарат (Индия). Без постамента ее высота достигает 240 метров, из них 182 метра пришлось на фигуру Валлабхаи Пателя. Патель — бывший заместитель премьер-министра Индии и один из лидеров движения за независимость страны.
Статуя «Христос-Царь» расположена в португальской Алмаде. Памятник воздвигли в 1959 году. Его высота вместе с постаментом достигает 110 метров, самой статуи Иисуса Христа — 28 метров.
«Статуя Свободы» — один из символов США. Ее построили в 1886 году на острове Свободы в Верхней Нью-Йоркской бухте. Высота всей скульптуры практически достигает 93 метров, а самой статуи — около 46 метров.
Самая высокая статуя Африки — «Монумент африканского возрождения» — расположена в Дакаре, столице Сенегала. Памятник достроили в 2010 году. Его высота достигает 52 метров.
Долгие годы «Монумент Девы Мира» в Венесуэле был самой высокой статуей Южной Америки. Высота статуи — 46,7 метра. В ноябре 2025 года на континенте появился новый рекордсмен — «Статуя Богоматери Фатимской» в бразильском городе Крату. Ее высота вместе с постаментом — 54 метра.
Австралийская статуя «Большой меринос» значительно уступает статуям с других континентов. Высота скульптуры составляет примерно 15 метров.
В России самая высокая статуя — «Родина-мать» в Волгограде. Ее высота вместе с постаментом — 85 метров. Хотя она уступает по высоте другим памятникам, например «Монументу Победы» на Поклонной горе в Москве, их сложно назвать именно статуями.
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