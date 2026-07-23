Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые высокие статуи на каждом континенте

Некоторые статуи поражают своей высотой. На инфографику попали самые высокие статуи каждого континента за исключением Антарктиды.

Самые высокие статуи на каждом континенте / © Anna Diederichs, Visual Capitalist

«Статуя Единства» — самая высокая статуя в мире. Памятник достроили в 2018 году на острове Садху в штате Гуджарат (Индия). Без постамента ее высота достигает 240 метров, из них 182 метра пришлось на фигуру Валлабхаи Пателя. Патель — бывший заместитель премьер-министра Индии и один из лидеров движения за независимость страны.

Статуя «Христос-Царь» расположена в португальской Алмаде. Памятник воздвигли в 1959 году. Его высота вместе с постаментом достигает 110 метров, самой статуи Иисуса Христа — 28 метров.

«Статуя Свободы» — один из символов США. Ее построили в 1886 году на острове Свободы в Верхней Нью-Йоркской бухте. Высота всей скульптуры практически достигает 93 метров, а самой статуи — около 46 метров.

Самые высокие статуи на каждом континенте / © Anna Diederichs, Visual Capitalist

Самая высокая статуя Африки — «Монумент африканского возрождения» — расположена в Дакаре, столице Сенегала. Памятник достроили в 2010 году. Его высота достигает 52 метров.

Долгие годы «Монумент Девы Мира» в Венесуэле был самой высокой статуей Южной Америки. Высота статуи — 46,7 метра. В ноябре 2025 года на континенте появился новый рекордсмен — «Статуя Богоматери Фатимской» в бразильском городе Крату. Ее высота вместе с постаментом — 54 метра.

Австралийская статуя «Большой меринос» значительно уступает статуям с других континентов. Высота скульптуры составляет примерно 15 метров.

В России самая высокая статуя — «Родина-мать» в Волгограде. Ее высота вместе с постаментом — 85 метров. Хотя она уступает по высоте другим памятникам, например «Монументу Победы» на Поклонной горе в Москве, их сложно назвать именно статуями.