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Технологические миллиардеры ограждают своих детей от продуктов, сделавших их богатыми
Некоторые миллиардеры из технологической отрасли все чаще ограничивают своих детей в использовании продуктов, которые помогли им заработать состояние.
Эта тенденция началась не сегодня. Еще в 2010 году сооснователь Apple Стив Джобс признавался, что его дети никогда не пользовались iPad. В последние годы эта практика стала еще более распространенной.
Сооснователь YouTube Стив Чен не хотел бы, чтобы его дети смотрели только короткие видео. Он считает, такой контент может повлиять на продолжительность внимания, а также отметил, что детям не стоит смотреть его дольше 15 минут.
Об ограниченном использовании смартфонов своими детьми говорил миллиардер и инвестор Facebook* Питер Тиль. Его маленькие дети могут пользоваться экранами только полтора часа в неделю. Схожее ограничение ввел и Эван Шпигель из Snap.
Билл Гейтс рассказывал, что не покупал детям смартфоны до 14 лет. Также он запретил пользоваться ими за обеденным столом.
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чеу ранее говорил, что его дети слишком малы для использования TikTok. Однако в 2023 году он уточнил, что разрешил бы им использовать TikTok в детском режиме, который содержит проверенный контент, запрет на публикацию собственных видео и отсутствие рекламы.
Некоторые научные работы подтверждают опасения миллиардеров. Авторы исследования 2025 года с участием почти 100 тысяч человек связали просмотр коротких видео с ухудшением когнитивные показатели и психического благополучия пользователей — как у детей, так и у взрослых.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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