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NASA представило новые снимки Марса, полученные зондом Psyche

NASA опубликовало впечатляющий таймлапс, созданный космическим аппаратом Psyche во время его пролета мимо Марса. На видео, подготовленном специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), собраны тысячи снимков, сделанных аппаратом в течение мая, когда он сначала приближался к Красной планете, а затем удалялся от нее.

Новый снимок Марса, полученный зондом Psyche / © NASA

Во время максимального сближения, состоявшегося 15 мая, Psyche пролетел всего в 4609 километрах от поверхности Марса.

Видео начинается с крошечного серпа Марса, едва различимого в черной бездне космоса. По мере сближения планета стремительно увеличивается в кадре, пока практически полностью не заполняет экран. Затем зрителю открываются детальные изображения поверхности Красной планеты, позволяющие рассмотреть ее характерный красноватый оттенок и испещренный кратерами рельеф с беспрецедентной четкостью.

© NASA

Несмотря на столь эффектные кадры, Марс не является основной целью миссии. После пролета планеты аппарат продолжил путь к своему настоящему объекту исследования — металлическому астероиду (16) Психея, расположенному во внешней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Пролет Марса позволил инженерам и ученым проверить ключевые элементы миссии.

«Все приборы работали именно так, как было задумано, предоставив данные, полностью соответствующие нашим знаниям о Марсе. При этом они помогли получить и новую информацию о планете», — сообщили в NASA.

Поверхность Марса / © NASA

Сейчас специалисты сравнивают снимки Psyche с изображениями, полученными орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, а также марсоходами Curiosity и Perseverance. Это позволит максимально точно откалибровать камеры космического аппарата перед его главной научной миссией.

Тем временем Psyche продолжает путешествие к астероиду (16) Психея, прибытие к которому ожидается летом 2029 года. Благодаря гравитационному маневру у Марса аппарат смог значительно увеличить скорость — теперь она достигает примерно 200 тысяч километров в час. Именно с такой скоростью он направляется к одному из самых необычных объектов Солнечной системы.