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Олег Гончар
Олег Гончар
21 июля, 07:00
Рейтинг: +875
Посты: 2526

Anduril впервые показала концепт автономного ударного конвертоплана Thunder

Американская компания Anduril Industries представила новый боевой беспилотный конвертоплан Thunder с гибридной силовой установкой, разработанный совместно с Archer Aviation. 

Сообщество
# Anduril
# авиация
# конвертопланы
# оружие
# технологии
Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril
Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril

Машина задумывается как высокоавтономный беспилотный «верный ведомый», способный на высокой скорости выполнять полеты на предельно малых высотах в одном строю с пилотируемыми вертолетами и конвертопланами, такими как AH-64 Apache и MV-75 Cheyenne II.

Предполагается, что Thunder будет сопровождать пилотируемые машины, самостоятельно обнаруживать и поражать цели, включая кратковременно появляющиеся объекты, позволяя экипажам оставаться на безопасном удалении от зоны поражения. Кроме того, аппарат разрабатывается как дополнительный эшелон ближней защиты вертолетов от стремительно растущей угрозы воздушных атак со стороны беспилотников. Все это является частью разработанной Anduril концепта совместных действий пилотируемых и беспилотных платформ, призванной устранить, по мнению компании, критические пробелы в возможностях современных вооруженных сил.

Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril
Концепт автономного ударного конвертоплана Thunder / © Anduril

Компания пока раскрыла лишь общие характеристики проекта. Разработка ведется около трех лет. Первый полет намечен на следующий год, а серийное производство при наличии заказов может стартовать уже к концу десятилетия. При этом Anduril подтвердила, что работает над проектом совместно с государственными заказчиками, однако отказалась назвать их. Отдельно компания сообщила, что создается и гражданская версия Thunder. Более подробную информацию о ней Archer Aviation обещает представить позднее на этой неделе.

Thunder разработан «с чистого листа» и выполнен по классической схеме конвертоплана. Аппарат получил высокорасположенное прямое крыло с поворотными мотогондолами на законцовках и V-образное хвостовое оперение.

Максимальная скорость и дальность Thunder будут примерно соответствовать характеристикам разрабатываемого для армии США конвертоплана MV-75 Cheyenne II. Согласно имеющимся данным, MV-75 сможет развивать скорость до 515 километров в час и преодолевать без дозаправки до 1480 километров, значительно превосходя по этим показателям любые современные армейские вертолеты.

Thunder оснащается гибридной электрической силовой установкой последовательной схемы. По данным Anduril, такая система обеспечивает одновременно большую дальность полета и высокую продолжительность нахождения в воздухе, позволяя оптимально распределять мощность двигателя на всех режимах. Дополнительную эффективность обеспечивают винты OSTR (Optimum-Speed Tiltrotors), автоматически изменяющие скорость вращения в зависимости от режима полета. Это уменьшает расход топлива, снижает энергопотребление и существенно сокращает уровень шума.

Thunder получил модульную архитектуру с двумя грузовыми отсеками — в носовой части и в центре фюзеляжа.

В зависимости от поставленной задачи беспилотник сможет нести:

  • до 10 управляемых ракет класса «воздух – поверхность»;
  • до 16 барражирующих боеприпасов или других запускаемых беспилотников;
  • четыре блока по 19 управляемых 70-миллиметровых ракет APKWS II (всего 76 ракет);
  • либо различные комбинации перечисленного вооружения.

В качестве запускаемых беспилотников может использоваться, например, ALTIUS-600, способный выполнять разведку, радиоэлектронную борьбу, функции ложной цели или наносить удары по наземным объектам.

Особое внимание разработчики уделяют противодействию вражеским беспилотникам. Носовой отсек Thunder способен размещать пусковые установки специальных кинетических перехватчиков для уничтожения приближающихся воздушных целей. Кроме вооружения, оба грузовых отсека могут оснащаться средствами радиоэлектронной борьбы, дополнительными сенсорами или коммуникационным оборудованием.

Одной из ключевых особенностей Thunder станет развитая система автономного управления. Для безопасного полета на предельно малых высотах аппарат использует комплекс пассивных датчиков, технологии компьютерного зрения, цифровые карты местности и мощные бортовые вычислители. Отдельные элементы комплекса автономного управления и сенсорной системы уже проходят испытания на летающих лабораториях, хотя сами разработчики пока не раскрывают, какие именно летательные аппараты используются для этих тестов.

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