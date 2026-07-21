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Астрономы рассказали, как масштабные спутниковые группировки повлияют на вид ночного неба

В ближайшие годы ночное небо может кардинально измениться. Если планы по запуску более миллиона спутников-центров обработки данных и десятков тысяч космических зеркал будут реализованы, вокруг Земли появится яркое искусственное «кольцо Сатурна».

Художественное изображение центра обработки данных в космосе / © SpaceX

По мнению астрономов, оно будет пересекать небосвод в течение нескольких часов после заката и перед рассветом, сияя ярче любой звезды, планеты и даже полной Луны, и станет заметным практически из любой точки планеты.

Профессор астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюис отметил, что столь огромное количество спутников невозможно разместить иначе, кроме как в одной и той же орбитальной плоскости. Именно это и приведет к образованию своеобразного искусственного «кольца Сатурна» вокруг Земли.

Еще несколько лет назад подобный сценарий казался фантастикой. Однако ситуация изменилась после того, как в прошлом году сразу несколько компаний объявили о намерении создать орбитальные центры обработки данных.

Компании SpaceX, Starcloud, Cowboy Space, Orbital и Blue Origin уже подали в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявки на запуск в общей сложности более миллиона спутников, предназначенных для размещения вычислительных мощностей в космосе. К аналогичным проектам присоединился и Китай, объявивший о планах создать собственную сеть орбитальных дата-центров в течение ближайших пяти лет.

Дополнительно к этому американская компания Reflect Orbital намерена вывести на орбиту 50 тысяч зеркал, которые будут отражать солнечный свет на Землю после захода солнца, обеспечивая дополнительное освещение солнечных электростанций. Компания уже июля получила разрешение на запуск первого демонстрационного аппарата — спутника Eärendil-1 с зеркалом размером 18 × 18 метров. Его запуск ожидается до конца текущего года.

По словам Льюиса, и орбитальные дата-центры, и зеркальные спутники нуждаются в постоянном солнечном освещении для выработки электроэнергии. Поэтому они будут размещаться на особой солнечно-синхронной орбите, проходящей вдоль линии терминатора — границы между дневной и ночной сторонами Земли. Такая орбита проходит через оба полюса планеты и обеспечивает практически круглосуточное освещение Солнцем.

Визуализация яркости (измеряемой в звездных величинах) планируемой компанией SpaceX орбитальной группировки спутников-центров обработки данных — так, как она могла бы выглядеть на ночном небе / © Boley, Lawler, & Rein

С выводами Льюиса согласна астроном Университета Реджайны (Канада) Саманта Лоулер. Используя компьютерное моделирование, она вместе с коллегами смоделировала влияние предполагаемых группировок спутников, включая проекты Starmind компании SpaceX, Project Sunrise от Blue Origin и созвездие Stampede, предложенное Cowboy Space. Результаты оказались тревожными: в определенные часы суток количество видимых спутников будет превышать число звезд, различимых невооруженным глазом.

По мере вращения Земли искусственное кольцо будет дважды в сутки пересекать небосвод — вечером, примерно с 18:00 до 20:00, и непосредственно перед рассветом.

Даже когда спутниковое кольцо опустится за горизонт, его рассеянный свет еще примерно два часа будет продолжать подсвечивать атмосферу — подобно тому, как небо остается светлым после захода Солнца.