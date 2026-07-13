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Самый быстрый в мире бизнес-джет G800 впервые выполнил полет на 100% экологичном авиационном топливе

Компания Gulfstream Aerospace завершила серию испытательных полетов, посвященных изучению того, способно ли использование чистого экологичного авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) снизить выбросы твердых частиц, связанных с образованием инверсионных следов самолётов.

Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace

В ходе программы бизнес-джет Gulfstream G800 выполнял полеты на высотах до 15200 метрах, используя исключительно 100-процентное SAF без добавления традиционного авиационного керосина. По данным компании, это был первый полет как для самого G800, так и для его двигателя Rolls-Royce Pearl 700, полностью выполненный на таком топливе.

Для проведения эксперимента рядом с G800 летел специально переоборудованный Gulfstream G700, превратившийся в полноценную воздушную лабораторию. Оба самолета двигались плотным строем, что позволило исследователям непосредственно в полете измерять концентрацию выбрасываемых частиц и параметры атмосферы на высотах, превышающих типичный эшелон большинства пассажирских авиалайнеров, но характерных для деловой авиации.

Испытания проводились совместно с исследовательским центром ASCENT, входящим в структуру Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В проекте также участвовали NASA, Немецкий аэрокосмический центр (DLR), Миссурийский университет науки и технологий, Aerodyne Research, Rolls-Royce, Montana Renewables и World Fuel Services.

Ученые сравнили характеристики трех видов топлива:

традиционного авиационного керосина Jet A;

низкосернистого Jet A;

полностью экологичного топлива HEFA SAF (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids — гидроочищенные эфиры и жирные кислоты).

В отличие от обычного авиационного топлива, использовавшееся в испытаниях HEFA SAF не содержит ни серы, ни ароматических углеводородов.

Предварительные результаты показали заметное снижение количества твердых частиц, которые играют ключевую роль в образовании инверсионных следов, когда G800 работал исключительно на этом виде топлива.