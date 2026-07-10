Древнейшие ножки морской лилии сохранились в окаменелости возрастом 452 миллиона лет
Американские и канадские палеонтологи обнаружили самые древние амбулакральные ножки морских лилий в истории. Изучив окаменелости вида Dendrocrinus simcoensis из позднеордовикского местонахождения Невиль (Квебек), ученые восстановили позу кормления вымершего животного и выяснили, что вымершие морские лилии обладали гораздо большим разнообразием ловчих аппаратов, чем их современные потомки.
Морские лилии (криноидеи) улавливают планктон с помощью крошечных мягких щупалец — амбулакральных ножек. Эта нежная органическая ткань очень хрупка и почти всегда сгнивает без остатка при окаменении. За всю историю изучения достоверно известен лишь один случай сохранения таких ножек у девонского вида из Германии. Из-за отсутствия мягких тканей исследователи десятилетиями не могли установить, как именно древнейшие криноидеи располагали свои лучи и какие экологические ниши занимали на дне палеозойских морей.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, изучили два образца вида Dendrocrinus simcoensis из местонахождения Невиль в канадской провинции Квебек, их возраст оценили в 452 миллиона лет. В сухом виде мягкие ткани сливались с окружающей породой. Чтобы визуализировать их, применили оптический трюк: погружали камни в спирт и меняли угол падения света. В жидкости пиритизированные щупальца — заместившиеся сульфидом железа — начинали контрастно блестеть на фоне обычного кальцитового скелета.
Биологи измерили параметры тканей и сравнили их с данными 17 современных видов морских лилий и 16 ископаемых. Выяснилось, что ножки канадского образца были короткими — в среднем 0,45 миллиметра в длину, а их шаг составлял около четырех штук на миллиметр.
Сравнение показало, что вымершие морские лилии обладали куда большим разбросом в строении ловчих аппаратов, чем все ныне живущие виды. Комбинация коротких и редко посаженных ножек D. simcoensis не встречается сегодня в природе ни у одной морской лилии. Это животное использовало для выживания стратегию, аналогов которой в современных океанах просто не осталось.
У живых морских лилий густота и длина ножек жестко зависят от скорости течений. Виды с плотным шагом щупалец формируют из лучей плоский веер-ловушку, чтобы противостоять сильному потоку воды. Лилии с широко расставленными ножками обитают в тихих, стоячих водах и раскрывают лучи в форме многонаправленного конуса, улавливая падающий сверху органический мусор со всех сторон. Анатомия D. simcoensis указывает на то, что животное кормилось именно в глубоководной спокойной среде с помощью конусообразной постановки лучей.
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