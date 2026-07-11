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11 июля, 09:02
Марк Чернов
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В стволе мозга нашли нейроны, которые удерживают тревогу несколько дней

❋ 4.7

Ученые обнаружили в стволе головного мозга особую группу клеток — нейроны C1. Они отвечают за выработку адреналина и способны удерживать организм в состоянии тяжелого стресса на протяжении многих дней после пережитого потрясения. Эксперименты на мышах показали, что блокирование этих клеток практически «выключает» последствие психологических травм.

Биология
# мозг
# нейробиология
# нейроны
# тревога
# тревожные расстройства
Открытие новой нейронной цепи может помочь в создании более точных методов лечения тревожных расстройств
Открытие новой нейронной цепи может помочь в создании более точных методов лечения тревожных расстройств / © Кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Научное сообщество всегда считало, что за такие сложные поведенческие реакции, как страх и тревожность, ответственны исключительно высшие центры головного мозга — в частности, кора больших полушарий и лимбическая система. Однако исследовательская группа под руководством Линдси Шварц (Lindsay Schwarz) из Детского исследовательского госпиталя Сент-Джуд решила заглянуть глубже — в ростральную вентролатеральную область продолговатого мозга (RVLM).

Этот древний отдел ствола мозга в основном управляет базовыми рефлексами, такими как дыхание и сердцебиение. Авторы научной работы смогли изолировать и изучить конкретную подгруппу клеток — так называемые нейроны C1.

Выяснилось, что при активации эти клетки посылают мощнейший сигнал в периакведуктальное серое вещество (PAG) — зону, регулирующую физиологический ответ на угрозу. В норме эта цепь мгновенно отключается, как только стрессовый фактор исчезает. Однако при сильном или затяжном потрясении нейроны C1 «заклинивают» в активном положении. В результате цепочка продолжает непрерывно работать, погружая мозг в состояние перманентной тревоги, которая у грызунов сохранялась вплоть до семи дней подряд.

Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов (во время острого стресса), произошел прорыв. Отключение клеток никак не повлияло на реакцию на опасность, однако в последующие дни эти животные оказались полностью защищены от отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Neuron.

Это открытие имеет колоссальное значение для медицины. Современные препараты от тревожных расстройств, которыми страдают более 300 миллионов человек в мире, действуют слишком обширно, подавляя сигналы по всему мозгу и вызывая массу побочных эффектов. Отключение нейронов C1 действует точечно: оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Ученые уверены, что эти клетки станут основой для принципиально нового и безопасного терапевтического средства против хронического стресса и ПТСР.

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Марк Чернов
Марк Чернов
46 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# мозг
# нейробиология
# нейроны
# тревога
# тревожные расстройства
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