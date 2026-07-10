Геохимия Европы и Энцелада может скрыть признаки подледной жизни
Следы возможной жизни на Энцеладе и Европе могут стать менее заметными еще до того, как их обнаружит космический аппарат. Новая модель показала, что путешествие веществ из подледного океана к поверхности и космосу меняет потенциальные биосигнатуры. Результаты помогут определить, какие химические признаки способны надежно указать на наличие жизни на одних из самых загадочных спутников Сатурна и Юпитера.
Энцелад и Европа считаются наиболее перспективными местами для поиска жизни в Солнечной системе. Под ледяной оболочкой обеих лун, вероятно, находятся глобальные океаны жидкой воды. На нашей планете такие среды могут поддерживать микробные экосистемы, поэтому ученые рассматривают ледяные миры как потенциально обитаемые зоны.
Интерес к Энцеладу вырос после миссии NASA «Кассини». Зонд обнаружил мощные выбросы воды и ледяных частиц из трещин в южной полярной области спутника. Их анализ выявил наличие органических соединений, солей, углекислого газа и метана. Некоторые из этих веществ могут быть связаны с химическими процессами, похожими на те, что поддерживают жизнь на Земле.жизнь на Земле.
Европа тоже находится в центре внимания ученых. Под ее ледяной корой может скрываться океан, содержащий огромное количество воды, а миссия NASA Europa Clipper должна изучить поверхность луны и возможные признаки взаимодействия между океаном и внешней средой.
Однако обнаружение органических молекул — не прямое доказательство жизни. Многие соединения образуются без участия организмов. Кроме того, потенциальные биосигнатуры могут измениться по пути от океана к поверхности. Поэтому так важно понять, какие признаки действительно указывают на жизнь, а какие возникают в результате обычных геологических процессов.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, разработали модель, описывающую так называемый абиотический фон Энцелада — изменения химического состава, которые происходят без биологических процессов. Этот подход позволил изучить, как перемещение веществ внутри океана, взаимодействие со льдом и выброс материала в космос могут влиять на возможные биосигнатуры.
Особое внимание ученые уделили изотопному составу углерода. Его изотопы отличаются массой, и живые организмы на Земле часто изменяют соотношение, предпочитая более легкий углерод-12. Такой след может сохраняться в молекулах метана и других соединений. Моделирование показало, что в условиях Энцелада перенос воды в океане в основном определяется потоками, из-за чего движение вещества от глубин к поверхности само по себе не должно сильно менять углеродный изотопный состав.
В верхних слоях океана ситуация оказалась сложнее. Если между глубинной водой и поверхностью существует область, где перемешивание идет медленнее, химические соединения начинают двигаться не только вместе с потоками, но и за счет диффузии. Это куда более медленный процесс, при котором молекулы постепенно перераспределяются в пространстве. В таких условиях путь вещества к поверхности может растягиваться на очень длительный срок, а сами биосигнатуры — частично ослабевать или искажаться.
Для Энцелада этот эффект в большинстве реалистичных сценариев невелик. Но для Европы данный вывод важнее. У этой луны пока не наблюдали столь же явных мощных выбросов океанического материала, как у спутника Сатурна, а значит, путь вещества из подледного океана к поверхности потенциально сложнее и продолжительнее. Если же перенос идет медленнее, химические следы возможной жизни будут сильнее смешиваться с абиотическим фоном и различить их станет труднее.
Результаты научной работы не доказывают существования жизни на ледяных лунах, но показывают, как именно среда может менять химические следы еще до того, как их зафиксируют приборы. Для будущих миссий это особенно важно: чтобы правильно интерпретировать находки, ученым придется учитывать не только состав выбросов или поверхностных отложений, но и весь путь вещества через океан, лед и космос.
В противном случае есть риск либо принять обычную геохимию за признак жизни, либо, наоборот, не заметить настоящий биологический сигнал, который успел измениться по дороге.
Готовность к браку — это сочетание мотивов, знаний, навыков и качеств личности, которые обеспечат построение узаконенных отношений с любимым человеком. Исследователи из МГППУ выявили, как отличаются способность к эмпатии, коммуникативная компетентность, хозяйственно-бытовые навыки и распределение ролей в семье у людей в браке, сожителей и у людей без постоянного партнера для совместного проживания.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Декабря, 2018
Что такое информационный парадокс черных дыр
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
24 Апреля, 2015
Пародийные религии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии