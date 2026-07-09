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HIMARS против «Торнадо-С»: сравнение американской и российской реактивных систем залпового огня

Американская реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и российская «Торнадо-С» входят в число самых современных дальнобойных РСЗО, состоящих на вооружении сегодня. Обе предназначены для поражения целей далеко за линией фронта, однако создавались в рамках принципиально разных военных концепций.

РСЗО HIMARS (слева) и «Торнадо-С» (справа) / © Lockheed Martin / Министерство обороны России

Хотя при сравнении этих систем обычно обращают внимание на количество ракет в пусковой установке или максимальную дальность стрельбы, куда важнее различия в их мобильности, номенклатуре боеприпасов, точности и месте, которое каждая из них занимает в общей архитектуре современного поля боя. Рассмотрим эти особенности подробнее.

И HIMARS, и «Торнадо-С» относятся к классу реактивных систем залпового огня (РСЗО), предназначенных для быстрого нанесения ударов на больших расстояниях по командным пунктам, логистическим узлам, районам сосредоточения войск и другим особо важным объектам.

Разработанная компанией Lockheed Martin для армии США, HIMARS создавалась прежде всего для экспедиционных операций. Смонтированная на колесном шасси 6×6, система достаточно легкая, чтобы перевозиться военно-транспортным самолетом C-130. Ее ключевые преимущества — высокая мобильность, быстрое развертывание и нанесение высокоточных ударов. Вместо того чтобы поражать цели массированным залпом, HIMARS делает ставку на точность, после чего оперативно меняет позицию, снижая риск ответного контрбатарейного огня.

Российская «Торнадо-С» представляет собой дальнейшее развитие советской РСЗО БМ-30 «Смерч», оснащенное современными средствами управления огнем и высокоточными боеприпасами. Система размещена на более крупном и тяжелом шасси и ориентирована на нанесение мощных залпов на больших дистанциях с возможностью поражения сразу нескольких целей в ходе одной боевой задачи. Ее модернизация отражает стремление России сохранить и развивать возможности дальнобойной реактивной артиллерии для поддержки масштабных сухопутных операций.

Одним из наиболее заметных различий является боекомплект пусковой установки. «Торнадо-С» несет 12 готовых к пуску 300-миллиметровых реактивных снарядов — примерно вдвое больше, чем HIMARS, оснащенная одним транспортно-пусковым контейнером с шестью 227-миллиметровыми ракетами. Это обеспечивает российской системе более мощный разовый залп.

Однако количество ракет — лишь часть общей картины. HIMARS создавалась на основе модульной контейнерной системы, позволяющей использовать различные типы боеприпасов. В зависимости от поставленной задачи одна и та же пусковая установка может нести шесть управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), две перспективные ракеты Precision Strike Missile (PrSM) либо одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Такая универсальность позволяет адаптировать вооружение под конкретные цели без замены самой машины.

«Торнадо-С» также использует управляемые боеприпасы, обладающие значительно большей точностью по сравнению с ракетами комплекса «Смерч». При этом ее номенклатура по-прежнему сосредоточена вокруг 300-миллиметровых реактивных снарядов и не предусматривает применения различных типов ракетного вооружения из одной пусковой установки.

Одним из главных преимуществ HIMARS считается не столько ее вооружение, сколько мобильность. Колесное шасси, сравнительно компактные размеры и модульная система перезарядки позволяют расчету выполнить залп и покинуть позицию всего за несколько минут. Такой способ применения широко известен под принципом «выстрелил и сменил позицию». Кроме того, система может быстро перебрасываться военно-транспортной авиацией, что делает ее особенно удобной для экспедиционных операций.

Дополнительным преимуществом является контейнерная система перезарядки. Вместо поочередной загрузки отдельных ракет расчет заменяет целиком весь транспортно-пусковой контейнер с помощью установленного на машине крана. Это существенно сокращает время подготовки к следующему залпу и упрощает организацию снабжения.

«Торнадо-С», напротив, представляет собой более тяжелую платформу с увеличенным боекомплектом. Ее ракеты загружаются по одной при помощи специальной транспортно-заряжающей машины. Такой процесс обычно занимает больше времени, однако позволяет обеспечить более высокий объем огня. Таким образом, система жертвует частью мобильности ради большей продолжительной огневой мощи.

Не менее важным фактором стала и точность стрельбы. Современное применение HIMARS основано на использовании управляемых по сигналам GPS боеприпасов, интегрированных с цифровыми системами управления огнем, а также с разведывательными, наблюдательными и целеуказательными сетями НАТО. «Торнадо-С» также получила модернизированные навигационные системы и средства управления огнем, что значительно повысило точность ее управляемых ракет по сравнению с предыдущими российскими РСЗО.

В целом «Торнадо-С» обеспечивает более мощный залп с одной пусковой установки, тогда как HIMARS делает ставку на стратегическую мобильность, быструю перезарядку и возможность применять постоянно расширяющуюся линейку высокоточных боеприпасов. По мере того как современные вооруженные конфликты все больше опираются на беспилотники, спутниковую разведку и получение данных о поле боя в режиме реального времени, эффективность любой из этих систем определяется не только характеристиками самой пусковой установки, но и возможностями разведывательно-информационной сети, обеспечивающей ее целеуказанием.