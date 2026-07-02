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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
2 июля, 22:26
Рейтинг: +250
Посты: 907

Инфографика: какие страны чаще побежали на чемпионате мира по футболу 

Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года станет известен 19 июля. При этом, как видно на инфографике, за всю историю соревнований побеждали лишь восемь стран.

Сообщество
# Инфографики
# история
# спорт
# футбол
Инфографика: какие страны чаще побежали на чемпионате мира по футболу / © Harris Saleem, Voronoi 
Инфографика: какие страны чаще побежали на чемпионате мира по футболу / © Harris Saleem, Voronoi 

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. Победителем турнира тогда стал Уругвай. Всего с тех пор завершилось 22 чемпионата. 

За эти годы европейские страны победили 12 раз. Еще 10 раз стали чемпионами команды из Южной Америки. Больше всего побед одержала Бразилия. Однако последний раз она стала чемпионом в 2002 году.

Италия и Германия (включая победы Западной Германии) становились чемпионами по четыре раза. Италия в последний раз побеждала в 2006 году, Германия — в 2014 году.

Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу 2022 года. В общей сложности страна имеет три победы. 

Уругвай и Франция по два раза становились чемпионами. Кстати, именно Франция выиграла чемпионат мира, который проходил в 2018 году в России. Еще по одной победе принадлежит Англии и Испании.

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