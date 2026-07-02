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Новая технология получения спутниковых снимков научилась обновлять 3D-карту Земли почти в реальном времени

Компания Vantor, ранее известная как Maxar Intelligence, представила новую линейку продуктов WorldView 3D, предназначенную для создания высокодетализированных и оперативно обновляемых трехмерных изображений Земли.

Изменение уровня воды в плотине Гувера / © Vantor

По словам представителей компании, новая система позволяет клиентам получать актуальную 3D-картину планеты буквально «по нажатию кнопки».

Линейка WorldView 3D включает два основных продукта:

WorldView 3D Rapid — позволяет планировать задачи для спутников и получать обновленные 3D-карты с разрешением до 50 сантиметров в течение 24 часов. Точность трехмерной модели составляет около четрех метров;

WorldView 3D High Definition (HD) — обеспечивает значительно более высокую детализацию: изображения с разрешением до 15 сантиметров и точностью примерно три метра в трех измерениях.

Таким образом, система охватывает как оперативные задачи, так и высокоточные картографические нужды.

3D-снимки верфи в Даляне, на которых показано строительство китайского авианосца / © Vantor

Система WorldView 3D Rapid предназначена для военных аналитиков, командиров и оперативных групп, которым необходима актуальная картина местности без использования самолетов или дронов.

Среди гражданских применений — ликвидация последствий катастроф, мониторинг инфраструктуры и навигация автономных систем.

Одним из ключевых продуктов, использующих новые данные, является система Raptor — технология позиционирования дронов в условиях отсутствия GPS. Она позволяет дронам ориентироваться по трехмерной карте местности даже в изменяющейся среде.

По данным компании, уже создана трехмерная модель более чем 100 миллионов квадратных километров поверхности Земли с точностью около трех метров.

WorldView 3D расширяет эту базу за счет новых алгоритмов обработки данных, которые позволяют обновлять модели даже при минимальном количестве новых спутниковых снимков. В режиме Rapid достаточно одного пролета спутника, чтобы обновить 3D-данные.