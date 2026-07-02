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Японская торпеда отправила американский корабль на дно во время учений

Выведенный из состава ВМС США десантно-транспортный корабль класса Austin — USS Juneau (LPD-10) — затопили в ходе учений Valiant Shield, проходивших с 22 июня по 1 июля.

Японская торпеда отправила американский корабль на дно во время учений / © MCS Anthony Vilardi / U.S. Navy

Корабль затонул более чем в 370 километрах от побережья архипелага Марианских островов, в пределах полигона Mariana Islands Range Complex. Последним ударом для Juneau стала торпеда, выпущенная подводной лодкой Морских сил самообороны Японии.

«Учебные стрельбы с затоплением корабля предоставили нашей объединенной группировке превосходную возможность отработать взаимодействие сил во всех средах. Мы совершенствовали точность применения оружия и координацию действий, которые имеют решающее значение для ведения высокоинтенсивных морских операций на Тихоокеанском театре», — заявил контр-адмирал Эрик Эндуз, командующий 5-й авианосной ударной группой и оперативной группой Task Force 70.

Учения Valiant Shield, в которых участвуют США, Япония, Австралия, Канада и Новая Зеландия, проводятся раз в два года. Как отмечают в ВМС США, их цель — повысить уровень боевой подготовки объединенных сил, отрабатывая обнаружение, поиск, сопровождение и поражение целей на море, в воздухе, космосе, на суше и в киберпространстве.

USS Juneau вступил в строй в 1969 году. Корабль принимал участие во Вьетнамской войне и операции «Буря в пустыне». В 2008 году его вывели из состава флота, после чего он находился на стоянке в Управлении по обслуживанию выведенных из эксплуатации кораблей Командования морских систем ВМС США в Перл-Харборе.

Позднее корабль использовали в качестве учебной цели, позволяющей военно-морским силам США и их союзников совершенствовать навыки применения вооружения и укреплять уверенность в эффективности своих оружейных систем в условиях, которые невозможно воссоздать с помощью компьютерного моделирования.