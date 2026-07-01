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Десять лет, тысяча кадров каждую ночь: стартовал главный обзор Вселенной в истории астрономии
В Обсерватории имени Веры Рубин официально стартовал грандиозный проект Legacy Survey of Space and Time (LSST) — десятилетняя научная программа, открывающая новую эпоху в астрономии.
Установленная в чилийской обсерватории Веры Рубин камера LSST является крупнейшей цифровой камерой в мире. Ее разрешение составляет 3200 мегапикселей, а новый снимок она способна получать каждые 40 секунд.
В основе камеры лежит гигантская матрица, состоящая из 189 отдельных ПЗС-сенсоров, благодаря которой проект Legacy Survey of Space and Time создаст самую полную и детальную летопись Вселенной за всю историю астрономических наблюдений.
В течение следующих десяти лет телескоп будет каждые несколько ночей повторно сканировать все южное небо, создавая сверхширокоугольную, исключительно детализированную «замедленную съемку» Вселенной. Каждый новый кадр станет частью беспрецедентного космического фильма, фиксирующего изменения, происходящие во времени.
По словам представителей Национальной оптико-инфракрасной астрономической исследовательской лаборатории США (NOIRLab), эта миссия стала итогом многолетнего труда тысяч специалистов со всего мира. Хотя первые опубликованные изображения, представленные в июне во время презентации Rubin First Look, уже произвели огромное впечатление, именно программа Legacy Survey of Space and Time является главной целью существования обсерватории.
Руководитель программы LSST Желко Ивезич отметил, что решение об официальном запуске было принято только после завершения длительного этапа оптимизации всех систем, проверки технической готовности, тестирования центров обработки данных и научной валидации оборудования. Теперь обсерватория полностью готова приступить к систематическому изучению Вселенной.
Телескоп будет обнаруживать пульсирующие звезды, вспышки сверхновых, древнейшие галактики, а также поможет ученым приблизиться к пониманию природы темной материи и темной энергии. Каждую ночь камера Обсерватории имени Веры Рубин будет выполнять около 1000 снимков неба, а за время десятилетней программы каждый участок южного небосвода окажется в поле зрения примерно 800 раз. Такой объем наблюдений позволит получить беспрецедентную картину самых разнообразных процессов, происходящих в космосе. Ежесуточно обсерватория будет собирать порядка 10 терабайт изображений.
Комбинируя множество отдельных экспозиций одного и того же участка неба, ученые смогут различить значительно более слабые объекты, повысить детализацию изображений и получить максимально четкое представление о строении Вселенной.
Несмотря на то что телескоп способен заглядывать в самые далекие области космоса, он станет и самым мощным инструментом для исследования Солнечной системы. Обсерватория поможет составить наиболее полный каталог миллионов астероидов и комет, обращающихся вокруг Солнца.
Когда программа Legacy Survey of Space and Time завершится, ученые получат беспрецедентный массив данных, включающий миллиарды космических объектов и триллионы отдельных измерений. Этот архив станет самым полным, детальным и доступным собранием астрономических данных за всю историю человечества. И работа по его созданию начинается уже сегодня.
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