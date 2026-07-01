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Карта: кошатники против собачников в странах Европы

Кошки и собаки — самые популярные домашние животные в странах Европы. На инфографике показано, в каких странах больше кошатников, а в каких — собачников.

Карта: кошатники против собачников в странах Европы / © Edit Gyenge, Voronoi

Среди жителей европейских стран победили собачники. 31% домохозяйств имеет хотя бы одну собаку, при этом хотя бы одна кошка проживает в 29% домохозяйств.

Самый большой разрыв среди любителей собак и кошек оказался в Чехии. Хотя бы одну собаку там держит 42%, а кошку — 29% домохозяйств. Кроме того, в число стран-собачников вошли Венгрия, Хорватия, Словакия и Испания.

Испания также стала лидером по общему числу домохозяйств, в которых проживают домашние питомцы. Собаки там живут в 70% домохозяйств, кошки — 56%.

Среди стран-кошатников выделяется Лихтенштейн. Кошки там проживают в 31% домохозяйств, собаки — в 12%. Также кошек предпочитают жители Швейцарии, Исландии, Норвегии, Австрии и Украины.

Россия в этот рейтинг не вошла. Однако она регулярно оказывается среди стран-любителей кошек.