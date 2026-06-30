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Многоразовая ракета Zhuque-3 успешно прошла огневые испытания

Китайская многоразовая ракета Zhuque-3 Y-2 успешно прошла статические огневые испытания, которые состоялись 29 июня 2026 года на территории коммерческой испытательной космической зоны «Дунфэн» на северо-западе Китая. Об этом сообщила китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace.

Многоразовая ракета Zhuque-3 успешно прошла огневые испытания / © LandSpace

По информации разработчика, в ходе испытаний была подтверждена штатная работа всех систем ракеты, а также наземной инфраструктуры стартового комплекса.

В компании отметили, что теперь специалисты переходят к заключительному этапу подготовки предстоящей летной миссии, которая должна состояться в соответствии с утвержденным графиком.

Zhuque-3 — полностью разработанная в Китае многоразовая ракета-носитель нового поколения, использующая метан и жидкий кислород. Эта комбинация считается одной из наиболее перспективных для современных многоразовых космических систем благодаря высокой эффективности, экологичности и возможности многократного использования двигателей.

Снаружи новая ракета LandSpace очень похожа на Falcon 9 от SpaceX, чьи успехи она пытается повторить. Как и Falcon 9, первая ступень Zhuque-3 с девятью двигателями также оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами и решетчатыми рулями для управления при посадке.