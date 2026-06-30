Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировой вылов по океанам: кто кормит человечество рыбой?
Объем мирового вылова рыбы считается одним из важнейших показателей состояния и продуктивности Мирового океана. Одновременно он играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии мировой экономики.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН регулярно отслеживает состояние мирового рыболовства и публикует данные об объемах добычи водных биоресурсов в различных океанах.
Выше приведены показатели вылова рыбы по океанам (в тоннах).
Тихий океан является крупнейшим источником мирового промышленного вылова рыбы. На его долю приходится около 50% всего объема морского промыслового рыболовства — примерно 47 миллионов тонн. Именно здесь расположены одни из самых продуктивных промысловых районов планеты, включая перуанский промысел анчоуса, который считается одним из крупнейших в мире по добыче одного вида рыбы.
Атлантический океан занимает второе место по объему мирового вылова, обеспечивая около 25% морского промысла. Здесь ежегодно добывается приблизительно 21 миллион тонн рыбы. Наиболее важными объектами промысла являются треска, пикша и различные виды тунца.
На долю Индийского океана приходится около 15 % мирового морского вылова. Объем добычи составляет примерно 12 миллионов тонн. Особенно большое значение для региона имеют промыслы тунца, играющие важную роль в экономике многих прибрежных государств.
Хотя Южный океан уступает другим крупным океанам по продуктивности, он также остается важной частью мировой рыбной отрасли. Здесь добывается около 418 тысяч тонн, что составило примерно 5% мирового морского вылова.
Южный океан прежде всего известен промыслом антарктического криля — одного из ключевых компонентов морской пищевой цепи, имеющего огромное значение для экосистемы региона.
Северный Ледовитый океан обеспечивает наименьшую долю мирового вылова — менее 1% или около 19 тысяч тонн рыбы. Суровые природные условия, продолжительный ледовый покров и труднодоступность акватории существенно ограничивают возможности для ведения крупномасштабного промышленного рыболовства.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
Ученые обнаружили в музейных запасниках и просканировали гигантские позвонки мегалодона, найденные на раскопках в Дании еще в 1978 году. Микротомография подтвердила рекордный размер хрящей, а анализ годовых колец показал, что акула родилась трехметровой и дожила до 65 лет. Рядом с позвонками обнаружили чешую гигантской акулы, которая, вероятно, стала последним обедом суперхищника.
Последствия цветения водоемов опасны для целых экосистем. Внешний контроль этого процесса нужно проводить аккуратно, чтобы не навредить живым организмам еще больше. Для этого ученым нужно точно понимать, какие процессы происходят под поверхностью воды.
Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
В рамках общей теории относительности и квантовой физики у исследователей не получается объяснить все данные наблюдений за космическими объектами. В этот раз ученые попытались описать Вселенную с точки зрения превращения энергии, и этот выбор позволил им составить стройное описание гравитации.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Сентября, 2020
Хорошо ли Вы знакомы с географией Древнего мира? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии