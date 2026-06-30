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Мировой вылов по океанам: кто кормит человечество рыбой?

Объем мирового вылова рыбы считается одним из важнейших показателей состояния и продуктивности Мирового океана. Одновременно он играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии мировой экономики.

Мировой вылов рыбы по океанам / © World Visualized

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН регулярно отслеживает состояние мирового рыболовства и публикует данные об объемах добычи водных биоресурсов в различных океанах.

Выше приведены показатели вылова рыбы по океанам (в тоннах).

Тихий океан является крупнейшим источником мирового промышленного вылова рыбы. На его долю приходится около 50% всего объема морского промыслового рыболовства — примерно 47 миллионов тонн. Именно здесь расположены одни из самых продуктивных промысловых районов планеты, включая перуанский промысел анчоуса, который считается одним из крупнейших в мире по добыче одного вида рыбы.

Атлантический океан занимает второе место по объему мирового вылова, обеспечивая около 25% морского промысла. Здесь ежегодно добывается приблизительно 21 миллион тонн рыбы. Наиболее важными объектами промысла являются треска, пикша и различные виды тунца.

На долю Индийского океана приходится около 15 % мирового морского вылова. Объем добычи составляет примерно 12 миллионов тонн. Особенно большое значение для региона имеют промыслы тунца, играющие важную роль в экономике многих прибрежных государств.

Хотя Южный океан уступает другим крупным океанам по продуктивности, он также остается важной частью мировой рыбной отрасли. Здесь добывается около 418 тысяч тонн, что составило примерно 5% мирового морского вылова.

Южный океан прежде всего известен промыслом антарктического криля — одного из ключевых компонентов морской пищевой цепи, имеющего огромное значение для экосистемы региона.

Северный Ледовитый океан обеспечивает наименьшую долю мирового вылова — менее 1% или около 19 тысяч тонн рыбы. Суровые природные условия, продолжительный ледовый покров и труднодоступность акватории существенно ограничивают возможности для ведения крупномасштабного промышленного рыболовства.