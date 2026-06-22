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Хакеры распространяют вредоносное ПО через аниме-обои
Злоумышленники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под аниме-обои для рабочего стола. Распространяют опасные обои через Steam Workshop и Wallpaper Engine.
Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько зараженных пакетов обоев. Суммарно их скачали несколько тысяч раз. Чаще всего целями хакеров становились пользователи из России и Китая. Также специалисты обнаружили пострадавших в Сингапуре, Гонконге, Германии, Вьетнаме, Индии и Канаде.
Хакеры крали игровые аккаунты пользователей. Также на их устройство устанавливалось вредоносное программное обеспечение.
Злоумышленники использовали два основных способа доставки вредоносного кода. Иногда они добавляли вредоносные файлы, DLL-библиотеки и скрипты напрямую в пакет с обоями. В других случаях они скрывали вредоносное ПО внутри защищенных паролем архивов. Пароли они указывали в названиях архивов или конфигурационных файлах. Когда пользователь устанавливал обои, автоматически начиналась установка вредоносной программы.
В «Лаборатории Касперского» считают, что атаки проводили несколько независимых хакерских групп. Эксперты также обнаружили, что зараженные обои распространяли разные шпионские программы для кражи данных.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Планетологи обнаружили на поверхностях Титана и Плутона схожую полосу поглощения, которая не совпадает со спектрами известных льдов или органических соединений. Этот загадочный «провал» может указывать на то, что на двух очень разных ледяных мирах Солнечной системы существует общий, пока неизвестный науке класс химических веществ, поглощающий свет, который формируется под действием экстремального холода и космической радиации.
В нижних и верхних слоях Урана астрономы впервые зарегистрировали угарный газ и циановодород. Новые данные указали на то, что недра планеты могут быть значительно обогащены кислородом. Это открытие поможет разрешить давнюю загадку о том, сформировался ли Уран иначе, чем его ближайший сосед Нептун, или их образование шло по схожему сценарию.
Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.
Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
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