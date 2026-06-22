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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 июня, 21:06
Рейтинг: +243
Посты: 876

Хакеры распространяют вредоносное ПО через аниме-обои 

Злоумышленники стали маскировать вредоносное программное обеспечение под аниме-обои для рабочего стола. Распространяют опасные обои через Steam Workshop и Wallpaper Engine.

Сообщество
# информационная безопасность
# программы
# технологии
# хакер
Хакеры распространяют вредоносное ПО через аниме-обои / © Kaspersky
Хакеры распространяют вредоносное ПО через аниме-обои / © Kaspersky

Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько зараженных пакетов обоев. Суммарно их скачали несколько тысяч раз. Чаще всего целями хакеров становились пользователи из России и Китая. Также специалисты обнаружили пострадавших в Сингапуре, Гонконге, Германии, Вьетнаме, Индии и Канаде. 

Хакеры крали игровые аккаунты пользователей. Также на их устройство устанавливалось вредоносное программное обеспечение. 

Злоумышленники использовали два основных способа доставки вредоносного кода. Иногда они добавляли вредоносные файлы, DLL-библиотеки и скрипты напрямую в пакет с обоями. В других случаях они скрывали вредоносное ПО внутри защищенных паролем архивов. Пароли они указывали в названиях архивов или конфигурационных файлах. Когда пользователь устанавливал обои, автоматически начиналась установка вредоносной программы.

В «Лаборатории Касперского» считают, что атаки проводили несколько независимых хакерских групп. Эксперты также обнаружили, что зараженные обои распространяли разные шпионские программы для кражи данных.

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