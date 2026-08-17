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Загадочные знаки на древних воротах в Ливии удалось расшифровать

Более 620 знаков, высеченных на каменных блоках монументальных ворот в древней Ливии, позволили узнать, как более 2000 лет назад строители организовывали труд, перевозили материалы и, возможно, даже фиксировали оплату за выполненные работы.

Ворота Таучира в Птолемаиде / © Miron Bogacki

Археолог Анна Кордас (Anna Kordas) из Варшавского университета изучила 626 знаков каменотесов, сохранившихся на известняковых блоках ворот Таучира в Птолемаиде — одном из крупнейших городов древней Киренаики. Исследование выявило 27 различных типов знаков и показало, что эти на первый взгляд простые символы, вероятно, были частью сложной системы управления масштабным строительным проектом эллинистической эпохи.

Полученные данные позволяют необычайно подробно взглянуть на повседневную организацию древней стройки — от добычи и транспортировки камня до установки отдельных блоков на предназначенные для них места.

Птолемаида располагалась на северном побережье современной Ливии и после завоеваний Александра Македонского превратилась при династии Птолемеев в важный административный и торговый центр Киренаики.

Монументальная архитектура отражала статус и богатство города, а ворота Таучира были одним из наиболее внушительных элементов его оборонительных сооружений.

Ворота были построены или подверглись масштабной реконструкции во II веке до н. э., возможно, во время правления Птолемея VIII Фискона, который управлял Киренаикой примерно с 145 по 116 год до н. э.

До наших дней сохранились сотни тщательно обработанных известняковых блоков. На многих из них имеются греческие буквы, сочетания букв и более сложные монограммы, назначение которых долгое время оставалось загадкой.

Кордас впервые провела комплексный анализ этих знаков, изучив их форму, расположение на отдельных камнях и распределение по всей конструкции.

Результаты исследования, опубликованные в European Journal of Archaeology, показывают, что эти символы были гораздо большим, чем просто подписями отдельных мастеров.

В одной из систем использовались греческие буквы — альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, дзета и эта. Их неоднократное появление позволяет предположить, что в строительстве ворот участвовали как минимум семь отдельных бригад. Вторая система состояла из монограмм, образованных двумя или несколькими греческими буквами. Они могли обозначать конкретные мастерские или, возможно, состоятельных покровителей, финансировавших строительство либо предоставлявших рабочую силу для отдельных этапов проекта.

Кордас сравнила знаки на блоках, выполнявших одинаковые конструктивные функции, и изучила, повторяются ли определенные символы в конкретных участках сооружения. Кроме того, исследовательница сопоставила их с аналогичными знаками каменотесов, обнаруженными в других районах Средиземноморья, в том числе в Греции и Египте.

«Эти знаки не следует рассматривать исключительно как подписи конкретных мастеров. Материалы свидетельствуют о гораздо более сложной системе», — рассказала Кордас Польскому агентству печати.

По ее словам, знаки могли помогать рабочим сортировать известняковые блоки, контролировать различные этапы их обработки, организовывать перевозку из каменоломни и следить за тем, чтобы каждый камень устанавливался в предназначенном для него месте.

«Небольшие надписи были элементами хорошо отлаженной логистической системы, без которой возведение монументального сооружения было бы значительно сложнее», — добавила исследовательница.

Расположение и внешний вид символов свидетельствуют о том, что они создавались не одновременно, а на разных этапах строительства.

Некоторые из них представляют собой крупные, грубо высеченные буквенные знаки, нанесенные на еще необработанную поверхность камня. Несколько таких надписей в готовом сооружении оказались перевернутыми, что убедительно свидетельствует: их сделали еще до того, как блоки заняли окончательное положение.

Вероятно, эти знаки использовались для идентификации строительных бригад во время добычи камня, его первичной обработки и транспортировки.

Примечательно, что такие символы сохранились только на стороне ворот, обращенной к городу. Кордас считает, что это подтверждает более раннюю гипотезу: первоначально к этой части сооружения примыкала деревянная лестница, скрывавшая от глаз грубо обработанные поверхности.

Вторая группа знаков встречается исключительно на внешних стенах башен ворот. Эти символы выполнены гораздо аккуратнее и расположены по центру и вертикально на уже обработанных каменных блоках. Их расположение позволяет предположить, что их наносили после установки блоков, когда поверхность камня уже была окончательно обработана. Это особенно интересно, поскольку на многих греческих и эллинистических сооружениях знаки каменотесов удаляли на завершающем этапе отделки. В Птолемаиде же некоторые из них, по всей видимости, намеренно оставляли на виду.

Знаки могут дать представление и о том, как финансировалось строительство.

Кордас предполагает, что последовательность букв от альфы до эта могла обозначать строительные бригады, работа которых первоначально оплачивалась из средств городской казны. Присвоение последовательных букв различным мастерским позволяло бы достаточно просто учитывать их вклад в проект.

Выше, над уровнем цоколя, появляется уже другая система обозначений. Согласно исследованию, такая смена маркировки могла отражать соответствующее изменение источника финансирования.

Владельцы мастерских или другие состоятельные жители города могли предоставлять своих рабочих в качестве вклада в строительство, фактически выступая в роли местных благотворителей и покровителей.

Свидетельства подобных отношений сохранились и в других регионах эллинистического мира. Надпись II века до н. э. из древнего города Теангела в Карии, на территории современной юго-западной Турции, описывает схожую практику предоставления рабочей силы в качестве пожертвования.

Если эта интерпретация верна, камни ворот Таучира сохранили сведения не только о том, как работали древние мастера, но и об экономических отношениях, лежавших в основе строительства общественных сооружений.