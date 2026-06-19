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Ученые пытаются перезаморозить Арктику
Таяние арктических льдов — одно из главных последствий экологического кризиса. За последние 45 лет площадь льдов летом сократилась примерно на 40%. Исследователи решили провести смелый эксперимент: они попробовали заново заморозить Арктику.
Команда специалистов из Real Ice при поддержке правительства Великобритании попыталась замедлить таяние арктического морского льда, искусственно утолщая его зимой. Они провели эксперимент по геоинженерии примерно в 6,5 километрах от инуитского поселения Кембридж-Бей на севере Канады.
Ученые пробурили отверстия и выкачали на поверхность 50 тысяч тонн океанской воды. Вода почти сразу замерзла, увеличив толщину льда на небольшом участке примерно на 50 сантиметров. Изначально его толщина составляла примерно 1,5 метра. Это помогло защитить лед в начале сезона таяния. Авторы полагают, что, возможно, в будущем удастся заново заморозить значительную часть Арктики.
В январе и феврале насосы проработали в общей сложности 1080 часов. В итоге удалось покрыть льдом область размером около 450 на 450 метров.
Команда не только утолщила лед, но и изучала его различные параметры: температуру через каждые два сантиметра в глубину, проводила анализ солености, изучала структуру. В первую очередь ученые хотели понять, насколько отражающей стала восстановленная область.
Лед отражает около 70% солнечного тепла обратно в космос, а открытый океан — около 7%. Таяние льда открывает поверхность моря. В итоге оно нагревается еще сильнее, а потери льда ускоряются.
Результат их работы оказался виден со спутников. Через несколько дней после начала сезона таяния экспериментальный участок выглядел как белый остров посреди голубой воды. Кроме того, созданный командой лед оказался ярче. Он лучше отражал свет, чем естественный лед.
Сейчас нельзя однозначно сказать, насколько безопасен и эффективен этот метод. Кроме того, в масштабах всей Арктики не получится использовать исключительно человеческий труд. Ученые уже исследуют, можно ли для этого использовать автономные подводные дроны.
У идеи утолщения льда есть и свои противники. Они считают метод нереалистичным и даже «экологически опасным». По их мнению, такие проекты отвлекают внимание людей от главной задачи — быстрого сокращения выбросов углерода.
Кроме того, пока неизвестно, как на такую инициативу отреагируют правительства стран и общество. Не ясны и последствия для экосистемы. Еще одна возможная проблема связана с белыми медведями и тюленями. Затопление зимнего снежного покрова морской водой может мешать им устраивать убежища для детенышей.
Сейчас ученые изучают возможные последствия. При этом Real Ice — не единственная команда, пытающаяся перезаморозить Арктику. Проект Arctic Reflections экспериментировал на участке сопоставимого размера. По предварительным результатам, он стал толще примерно на 45 сантиметров.
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