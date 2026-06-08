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Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц, чтобы покрыть вычислительный аппетит Gemini

SpaceX получила еще одного крупного клиента в сфере искусственного интеллекта: Google срочно наращивает вычислительные мощности для Gemini на фоне обостряющейся инфраструктурной гонки в Кремниевой долине.

Графические процессоры в дата-центре / © Google

Компания Google обратилась к SpaceX за огромным объемом вычислительных ресурсов для искусственного интеллекта (ИИ), поскольку спрос на платформу Gemini продолжает стремительно расти.

Согласно новому документу, Google согласилась выплачивать SpaceX около 920 миллионов долларов ежемесячно за доступ к масштабному кластеру ИИ-ускорителей NVIDIA до середины 2029 года. В рамках соглашения Google получит доступ примерно к 110 тысячам графических процессоров (GPU) и сопутствующей инфраструктуре, размещенной в дата-центрах под управлением SpaceX.

За весь срок действия контракта его стоимость может приблизиться к 30 миллиардам долларов. Сделка также укрепляет позиции SpaceX на быстрорастущем рынке ИИ-инфраструктуры всего за несколько дней до ожидаемого выхода компании на биржу Nasdaq.

Полномасштабные ежемесячные выплаты начнутся в октябре 2026 года. До сентября будет действовать льготная схема оплаты, связанная с постепенным вводом вычислительных мощностей в эксплуатацию.

Согласно документам, SpaceX обязана предоставить согласованный объем вычислительных ресурсов не позднее 30 сентября 2026 года. Если компания не выполнит это условие, Google получит право расторгнуть контракт после месячного льготного периода. Кроме того, Google сможет согласиться на меньшее количество GPU в обмен на снижение ежемесячной платы.

Сделка подчеркивает, насколько серьезной стала проблема нехватки специализированного оборудования даже для крупнейших технологических корпораций мира. Графические процессоры NVIDIA остаются главным ресурсом для обучения и эксплуатации современных больших языковых моделей и других систем искусственного интеллекта.

Следующий шаг — дата-центры на орбите. Помимо нынешнего контракта на облачные вычисления, компании, как сообщается, продолжают обсуждать перспективы создания орбитальных дата-центров. В будущем такие системы могут использовать ракеты и спутниковую инфраструктуру SpaceX для размещения вычислительных мощностей за пределами атмосферы Земли.

Нынешнее соглашение наглядно демонстрирует, насколько стремительно гонка в области искусственного интеллекта меняет отношения между крупнейшими технологическими и аэрокосмическими компаниями США. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня превращается в многомиллиардный рынок, где вычислительная мощность становится столь же ценным ресурсом, как нефть или электроэнергия.