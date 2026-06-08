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Экспериментальный самолет X-59 выполнил первый полет на сверхзвуковой скорости

Самолет NASA X-59, созданный для отработки технологий «тихого» сверхзвукового полета, достиг важнейшего рубежа, выполнив первый полет на сверхзвуковой скорости.

Экспериментальный самолет X-59 выполнил первый полет на сверхзвуковой скорости / © NASA

Испытание началось и завершилось на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. За штурвалом находился летчик-испытатель NASA Джим Лесс. Самолет поднялся в воздух в 14:08 по восточному времени США 5 июня 2026 года и приземлился спустя 81 минуту.

Во время полета X-59 достиг максимальной высоты 13 228 метров и разогнался до 1147 километров в час.

На достигнутом команда проекта останавливаться не собирается. Уже через несколько дней планируется первый полет в так называемых «рабочих условиях миссии». В ходе него самолет должен достичь скорости 1490 километров в час и подняться на высоту около 16 760 метров.

Именно такие параметры станут стандартными для будущих испытаний X-59 над населенными пунктами США.

Полученные результаты NASA планирует передать американским и международным регулирующим органам.

Цель состоит в разработке новых научно обоснованных стандартов шума, которые могли бы открыть путь к возрождению коммерческих сверхзвуковых перевозок над сушей. Если испытания окажутся успешными, именно эта технология может вернуть сверхзвуковые пассажирские перелеты в США и впоследствии во всем мире.