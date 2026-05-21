Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

По пути к астероиду зонд Psyche запечатлел Марс с необычного ракурса

Космический аппарат NASA Psyche использовал сближение с Марсом как генеральную репетицию перед прибытием к крупнейшему металлическому астероиду Солнечной системы в 2029 году.

Снимок Марса от южной полярной шапки до гигантской системы каньонов Долины Маринера, сделанный космическим аппаратом Psyche / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Миссия Psyche стартовала более двух с половиной лет назад — в октябре 2023 года — из Космического центра имени Кеннеди. Так началось путешествие длиной 3,6 миллиарда километров к астероиду Психея, до сих пор практически не изученному. Роботизированный научный аппарат вывела в космос тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Дальнейший разгон обеспечивают плазменные двигатели, постепенно накапливающие необходимый импульс для полета к поясу астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Пролет мимо Марса стал самым важным ускорением миссии с момента запуска. Специалисты по навигации из Лаборатории реактивного движения NASA рассчитали траекторию так, чтобы аппарат прошел на расстоянии 4600 километров от поверхности Красной планеты — значительно выше ее разреженной атмосферы. Использовав гравитацию Марса как гигантскую пращу, Psyche получил дополнительную скорость для полета к астероиду.

Главной задачей пролета был именно гравитационный маневр, однако команды на Земле воспользовались возможностью протестировать три научных инструмента аппарата:

мультиспектральную систему из двух камер;

гамма- и нейтронный спектрометр;

магнитометр.

Подобные приборы уже работают на других аппаратах, постоянно исследующих Марс, поэтому основная ценность этих наблюдений заключалась не столько в изучении самой планеты, сколько в тренировке перед исследованием астероида.

Psyche запечатлела Марса со стороны, противоположной Солнцу / © NASA / JPL-Caltech / ASU

Psyche приближался к Марсу под большим фазовым углом — фактически со стороны, противоположной Солнцу. Поэтому планета выглядела как тонкий серп. В этих условиях особенно хорошо проявилась полупрозрачность разреженной марсианской атмосферы: солнечный свет проходил сквозь тонкие пылевые облака, висящие на десятки километров над резкой кромкой ржаво-красной поверхности.

Позже аппарат получил и первый почти «полный» вид Марса после максимального сближения 15 мая 2026 года. На изображении можно различить все пространство от южной полярной шапки до гигантской системы каньонов Долины Маринера.

Когда Psyche пронесся мимо планеты, его камеры также зафиксировали широкоугольный вид южной полярной ледяной шапки Марса. Во время пролета аппарат сделал тысячи снимков. Эти данные помогут откалибровать камеры и оценить их характеристики перед основной научной программой.

Магнитометр Psyche, возможно, зафиксировал следы взаимодействия солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Марса или остатками его древнего магнитного поля. Спектрометры аппарата, в свою очередь, измеряли химический состав поверхности планеты.

Поскольку Марс уже много лет подробно исследуется множеством миссий, вероятность крупных открытий в этих данных невелика. Однако ученые смогут сравнить новые наблюдения с архивной информацией других марсианских аппаратов и тем самым точно откалибровать инструменты Psyche.

И все же даже хорошо знакомые миры могут выглядеть совершенно иначе, если взглянуть на них под новым углом. С Земли невозможно увидеть Марс в виде тонкого серпа.

Однако настоящая научная ценность миссии проявится лишь через три года, когда аппарат приблизится к астероиду Психея, богатому железом, никелем и, вероятно, другими металлами. Пока этот мир виден астрономам лишь как размытое пятно в телескопах. Для науки это практически неизведанная территория. И в отличие от краткого пролета мимо Марса, у аппарата Psyche будет более двух лет, чтобы подробно исследовать загадочный металлический астероид.