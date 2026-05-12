В Дании построили рекордную деревянную башню из переработанных композитов ветряков

Поднимаясь на высоту 78 метров, это необычное здание установило новый рекорд как самое высокое деревянное сооружение Дании — и одно из самых высоких в мире. Однако впечатляет проект не только своими масштабами: при строительстве здесь активно использовали переработанные материалы — от лопастей ветряных турбин до старых окон.

Комплекс TRÆ / © Rasmus Hjortshøj

Комплекс под названием TRÆ, который называют первым в мире «переработанным-небоскребом» из древесины, расположен в Орхусе. Проект разработан архитектурным бюро Lendager Arkitekter совместно с девелоперами Kilden & Hindby и PFA Ejendom. По высоте башня сегодня занимает примерно пятое место среди современных деревянных высоток мира: лидер рейтинга — милуокский небоскреб Ascent — выше всего примерно на шесть метров.

Интерьер TRÆ включает двадцать этажей, большая часть которых отведена под офисные пространства.

Само название TRÆ одновременно означает «дерево», «древесина» и «три» — отсылка к композиции комплекса из трех зданий. Помимо главной двадцатиэтажной башни, в проект входят еще два шестиэтажных корпуса. В них размещены офисы, ресторан и общественные пространства, а оформление интерьеров подчёркивает естественную красоту дерева.

Как и большинство современных деревянных высотных зданий, TRÆ представляет собой гибридную конструкцию: основу составляют инженерные деревянные элементы, дополненные бетонными ядрами жесткости и стальными конструкциями в ключевых узлах. При этом в облицовке широко применялись переработанные материалы.

Первоначально архитекторы планировали полностью оформить фасад лопастями списанных ветряных турбин — их в регионе много, и обычно они отправляются на свалки. Подобную идею уже использовали при создании парковки Niels Bohr. Однако на практике возникла серьезная проблема: оказалось, что лопасти легко воспламеняются, что совершенно недопустимо для деревянной высотки.

Чтобы решить эту задачу, элементы турбин прошли сложную переработку, обработку и серию испытаний. В итоге их использовали не для всего фасада, а в качестве солнцезащитных экранов. Среди других примеров вторичного использования материалов — полы из восстановленной древесины и производственных обрезков, а также внутренние стеклянные перегородки, изготовленные из старых окон. Даже светильники здесь сделаны из переработанных материалов, а для бара на террасе на крыше использовали бывший в употреблении кирпич.