Образ «роковой женщины» связали со страхом быть обманутым в отношениях

Истории об опасных, привлекательных женщинах встречаются почти во всех культурах мира. Ученые пришли к выводу, что такой сюжет связан со страхом обмана в романтических отношениях.

Картина «Елена Троянская» / © Данте Габриэль Россетти, 1863 год / собрание Гамбургского кунстхалле

Профессор антропологии Университета Невады в Лас-Вегасе Уильям Янковяк решил понять, почему образ «роковой женщины» так часто встречается в сюжетах. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Sciences.

С точки зрения эволюции, физическая привлекательность и молодость — биологические сигналы здоровья и репродуктивных возможностей. По одной из гипотез, мужчины склонны выбирать таких партнерш, однако такой выбор связан с рисками. Мужчины боятся, что их обманут или им не ответят взаимностью.

Янковяк решил проверить гипотезу. Он проанализировал фольклор и исторические сюжеты из 84 разных обществ. Ученый использовал стандартизированную выборку источников, дополнив историческими данными и полевыми наблюдениями. Он изучил все доступные тексты, чтобы выделить повторяющиеся мотивы.

Исследователь отобрал истории, в которых мужчина страдает, терпит унижение или погибает после связи с привлекательной, но незнакомой женщиной. Дополнительно сюжеты анализировали двое независимых аспирантов. Если мнения не совпадали, сюжеты изучали повторно. В итоге некоторые материалы исключили из анализа.

В выборку входили эгалитарные и стратифицированные общества. В эгалитарных культурах доступ к ресурсам и власти распределен относительно равномерно, в стратифицированных они распределены неравномерно. Ученый хотел понять, связаны ли такие сюжеты с социальным неравенством.

Как показали результаты исследования, мотив «роковой женщины» присутствовал в 79 из 84 обществ. Он встречался в эгалитарных и стратифицированных культурах. Исследователи пришли к выводу, что эти истории нельзя объяснить исключительно социальными структурами. По мнению ученых, они скорее связаны с тревогой мужчин при выборе партнерши в условиях неопределенности.

Автор изучил мотивы мужчин в этих историях. В 42 из 48 обществ он определялся эмоциональной привязанностью или стремлением к длительным отношениям. Лишь в редких случаях речь шла о краткосрочном сексуальном интересе.

В работе приводятся примеры сюжетов из разных регионов. В некоторых речь идет о женщинах-оборотнях или духах, которые обманывают мужчин, что приводит к их гибели. Мужчины в этих сюжетах редко выступают в качестве агрессоров.

В исследовании есть некоторые ограничения. По словам автора, мотив в фольклоре не означает, что все представители культуры разделяют эти страхи. Также у исследователя остались вопросы к интерпретации мотивов персонажей. Он не смог однозначно сказать, что именно было главным мотивом — любовь или все-таки страх обмана, на фоне которого становится значимой привязанность.