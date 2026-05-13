Живущие рядом с датацентрами ИИ люди начали жаловаться на здоровье из-за инфразвука
Американцы часто выступают против проектов по строительству дата-центров из-за роста цен на электроэнергию. Однако люди все чаще стали жаловаться и на шумовое загрязнение.
Инфразвук — это звуковые волны крайне низкой частоты, которые человек не может услышать, но может ощущать. По мнению некоторых людей, инфразвук приводит к головным болям, бессоннице, тошноте и тревожности.
Как утверждает некоммерческая организация Environmental and Energy Study Institute (EESI), жители могут слышать и ощущать высоко- и низкочастотные звуки на расстоянии в сотни метров от промышленных объектов. Уровень шума в таких ситуациях круглосуточно достигает 96 децибел.
Инфразвук сейчас изучают исследователи. Пока нет единой позиции о его влиянии на состояние людей. Однако местные власти все чаще ссылаются на инфразвук, когда вводят моратории на строительство новых дата-центров.
Серьезной проблемой остается и обычный шум. С ним чаще всего сталкиваются жители домов возле дата-центров, которые сами вырабатывают электричество. Такие объекты обычно используют газовые турбины.
Во время обсуждения ИИ-кластера Colossus 2 Илона Маска поднимался вопрос об использовании более 30 мобильных газовых турбин. Эти турбины часто шумят так же громко, как пассажирский самолет. В результате площадка начинает звучать как аэропорт. Эти установки работают постоянно, а жители соседних районов лишаются привычной тишины.
Дополнительный шум создают резервные генераторы. Дата-центры должны стабильно получать электроэнергию. Такие объекты часто оснащены дизельными генераторами. Даже домашние генераторы производят много шума, а дата-центры используют несколько мощных установок. Уровень шума от них может достигать 105 децибел, что сопоставимо с автомобильным сигналом на полной мощности.
В США можно найти открытые территории, расположенные вдали от жилых районов. Однако крупные ИИ-компании предпочитают строить дата-центры рядом с уже существующей инфраструктурой.
