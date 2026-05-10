Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Дети обходят возрастные ограничения в интернете с помощью фальшивых усов

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» / © Warner Bros. Pictures

Закон Online Safety Act требует, чтобы порносайты, социальные сети и прочие онлайн-платформы проверяли возраст пользователей. Пользоваться социальными сетями можно с 13 лет, а заходить на порносайты — с 18 лет.

Исследование британской организации Internet Matters показало, что треть британских детей обходили онлайн-проверки возраста. Некоторым детям даже помогали родители.

Чтобы обмануть технологию проверки возраста, дети даже рисовали себе на лице усы. Этот способ, судя по всему, сработал. Так, одного ребенка такая система приняла за 15-летнего.

Организация опросила около тысячи детей. 46% заявили, что проверки возраста легко обойти, а 32% признались, что уже делали это. При этом исследователи выяснили, что 49% респондентов сталкивались в интернете с опасным контентом.

Авторы доклада призвали власти Великобритании привлекать к ответственности как регуляторов, так и платформы, если они не соблюдают ограничительные правила. Одновременно в стране хотят запретить пользоваться социальными сетями детям младше 16 лет.