В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

В Финляндии торжественно открыли самый длинный мост страны — и по нему никогда не проедет ни один автомобиль или мотоцикл.

Мост Круунувуори / © WSP / Knight Architects

Речь идет о мосте Круунувуори, который открылся для публики в минувшие выходные. Он предназначен исключительно для пешеходов, велосипедистов и трамваев (движение которых планируют запустить в начале следующего года).

Длина моста составляет 1,19 километра, и он стал последним элементом проекта Crown Bridges, соединяющего восточные островные районы Хельсинки с центром города. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до центра, не отказываясь от привычного образа жизни, тесно связанного с природой.

Мост связывает район Круунувуоренранта, остров Коркеасаари, район Лааясало и центральную часть Хельсинки.

Проект разработан британским бюро Knight Architects совместно с инженерами компании WSP Finland. Конструкция — вантовая, с пилоном высотой 135 метров. При этом мост имеет легкий изгиб: по словам инженеров, это не только конструктивное решение, но и способ улучшить восприятие пространства — изгиб помогает лучше ощущать конечную точку маршрута.

В проекте предусмотрено множество продуманных деталей. Пилон оснащен светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от времени суток и сезона. Специальные ограждения защищают пешеходов и велосипедистов от сильных ветров, а пластиковые элементы на тросах предотвращают накопление льда — он просто осыпается.

На разработку моста ушло около 100 000 часов, а расчетный срок службы составляет 200 лет. Для этого применены особые инженерные решения: усиленные бетонные конструкции, устойчивые к высоким нагрузкам, снижение усталости металла в соединениях, а также использование нержавеющей стали для защиты от коррозии в морской среде.

Художественное изображение моста Круунувуори с трамваем / © WSP / Knight Architects

Параллельно продолжается строительство трамвайной линии. Она должна ускорить транспортное сообщение с районом Лааясало, население которого в ближайшие годы может удвоиться, а также снизить нагрузку на восточные линии метро Хельсинки.

Ожидается, что к 2027 году по мосту начнет курсировать трамвай, напрямую соединяющий центр города с новыми жилыми районами.

Круунувуори уже назвали одним из крупнейших в мире мостов, совмещающих пешеходное движение и легкий рельсовый транспорт. Аналогов такой длины с подобной комбинацией функций крайне мало.