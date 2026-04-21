Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире
В Финляндии торжественно открыли самый длинный мост страны — и по нему никогда не проедет ни один автомобиль или мотоцикл.
Речь идет о мосте Круунувуори, который открылся для публики в минувшие выходные. Он предназначен исключительно для пешеходов, велосипедистов и трамваев (движение которых планируют запустить в начале следующего года).
Длина моста составляет 1,19 километра, и он стал последним элементом проекта Crown Bridges, соединяющего восточные островные районы Хельсинки с центром города. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до центра, не отказываясь от привычного образа жизни, тесно связанного с природой.
Мост связывает район Круунувуоренранта, остров Коркеасаари, район Лааясало и центральную часть Хельсинки.
Проект разработан британским бюро Knight Architects совместно с инженерами компании WSP Finland. Конструкция — вантовая, с пилоном высотой 135 метров. При этом мост имеет легкий изгиб: по словам инженеров, это не только конструктивное решение, но и способ улучшить восприятие пространства — изгиб помогает лучше ощущать конечную точку маршрута.
В проекте предусмотрено множество продуманных деталей. Пилон оснащен светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от времени суток и сезона. Специальные ограждения защищают пешеходов и велосипедистов от сильных ветров, а пластиковые элементы на тросах предотвращают накопление льда — он просто осыпается.
На разработку моста ушло около 100 000 часов, а расчетный срок службы составляет 200 лет. Для этого применены особые инженерные решения: усиленные бетонные конструкции, устойчивые к высоким нагрузкам, снижение усталости металла в соединениях, а также использование нержавеющей стали для защиты от коррозии в морской среде.
Параллельно продолжается строительство трамвайной линии. Она должна ускорить транспортное сообщение с районом Лааясало, население которого в ближайшие годы может удвоиться, а также снизить нагрузку на восточные линии метро Хельсинки.
Ожидается, что к 2027 году по мосту начнет курсировать трамвай, напрямую соединяющий центр города с новыми жилыми районами.
Круунувуори уже назвали одним из крупнейших в мире мостов, совмещающих пешеходное движение и легкий рельсовый транспорт. Аналогов такой длины с подобной комбинацией функций крайне мало.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии