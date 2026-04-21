Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
21 апреля, 08:18
В Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

В Финляндии торжественно открыли самый длинный мост страны — и по нему никогда не проедет ни один автомобиль или мотоцикл.

Мост Круунувуори  / © WSP / Knight Architects
Речь идет о мосте Круунувуори, который открылся для публики в минувшие выходные. Он предназначен исключительно для пешеходов, велосипедистов и трамваев (движение которых планируют запустить в начале следующего года).

Длина моста составляет 1,19 километра, и он стал последним элементом проекта Crown Bridges, соединяющего восточные островные районы Хельсинки с центром города. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до центра, не отказываясь от привычного образа жизни, тесно связанного с природой.

Мост связывает район Круунувуоренранта, остров Коркеасаари, район Лааясало и центральную часть Хельсинки.

Проект разработан британским бюро Knight Architects совместно с инженерами компании WSP Finland. Конструкция — вантовая, с пилоном высотой 135 метров. При этом мост имеет легкий изгиб: по словам инженеров, это не только конструктивное решение, но и способ улучшить восприятие пространства — изгиб помогает лучше ощущать конечную точку маршрута.

Мост Круунувуори / © WSP / Knight Architects
В проекте предусмотрено множество продуманных деталей. Пилон оснащен светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от времени суток и сезона. Специальные ограждения защищают пешеходов и велосипедистов от сильных ветров, а пластиковые элементы на тросах предотвращают накопление льда — он просто осыпается.

На разработку моста ушло около 100 000 часов, а расчетный срок службы составляет 200 лет. Для этого применены особые инженерные решения: усиленные бетонные конструкции, устойчивые к высоким нагрузкам, снижение усталости металла в соединениях, а также использование нержавеющей стали для защиты от коррозии в морской среде.

Художественное изображение моста Круунувуори с трамваем  / © WSP / Knight Architects
Параллельно продолжается строительство трамвайной линии. Она должна ускорить транспортное сообщение с районом Лааясало, население которого в ближайшие годы может удвоиться, а также снизить нагрузку на восточные линии метро Хельсинки.

Ожидается, что к 2027 году по мосту начнет курсировать трамвай, напрямую соединяющий центр города с новыми жилыми районами.

Круунувуори уже назвали одним из крупнейших в мире мостов, совмещающих пешеходное движение и легкий рельсовый транспорт. Аналогов такой длины с подобной комбинацией функций крайне мало.

Комментарии

Популярные По порядку
3 Комментария
Григорий
Григорий
7 минут назад
До слёз...
ulogin_vkontakte_1193921
ulogin_vkontakte_1193921
31 минута назад
-
0
+
Бегуны оккупируют мост )
Sergey Gorovoy
Sergey Gorovoy
1 час назад
-
1
+
самые счастливые люди на Земле и они прекрасны - в отличной стране и великолепном городе.❤
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Биология
# голые землекопы
# грызуны
# животные
# поведение животных
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
