Япония после землетрясения предупредила о цунами высотой до трех метров
20 апреля у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7. За этим последовало цунами.
Подземный толчок зафиксировали в Тихом океане вблизи побережья региона Тохоку. Очаг находился на глубине около 10 километров.
Изначально Японское метеорологическое агентство предупреждало о приближении цунами высотой до трех метров. Местным жителям отдельно напомнили, что цунами может приходить серией волн. При этом самая опасная волна часто бывает не первой.
Через два часа после землетрясения, произошедшего в 16:53 (10:53 по МСК), зафиксировали цунами высотой до 80 сантиметров. После этого агентство понизило уровень предупреждения.
Хотя власти ослабили предупреждение, в кабинете министров Японии и Японском метеорологическом агентстве отметили, что вероятность мегаземлетрясения в ближайшую неделю составляет около 1%, тогда как в обычное время она оценивается примерно в 0,1%. Официальные лица подчеркнули, что это не предсказание землетрясения. Они призвали жителей северо-восточного побережья быть готовыми, одновременно продолжая свою повседневную жизнь.
Сообщений о жертвах или крупном ущербе пока не поступало. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Японии, один человек в префектуре Аомори получил травму после падения.
При этом жителей некоторых портовых городов, пострадавших от сильного землетрясения и цунами в 2011 году, решили эвакуировать. Также в ряде районов остановили движение сверхскоростных поездов и закрыли автомагистрали.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
