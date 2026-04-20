NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы
Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA 17 апреля отправили команду на выключение эксперимента Low-Energy Charged Particles (LECP). Аппарат, работающий на ядерной энергии, постепенно теряет мощность, и отказ от этого прибора рассматривается как наиболее эффективный способ сохранить работоспособность зонда, находящегося более чем в 25 миллиардах километров от Земли.
LECP функционировал практически без перерывов с момента запуска зонда в 1977 году — почти 49 лет. Он измерял потоки низкоэнергетических заряженных частиц — ионов, электронов и космических лучей, приходящих как из Солнечной системы, так и из галактики. Благодаря ему ученые получили уникальные данные о структуре межзвездной среды: прибор фиксировал ударные фронты и области с различной плотностью частиц за пределами гелиосферы. Два аппарата серии «Вояджер» остаются единственными, находящимися настолько далеко от Земли, чтобы передавать подобную информацию.
Как и «Вояджер-2», первый зонд получает энергию от радиоизотопного термоэлектрического генератора, преобразующего тепло распада плутония в электричество. Ежегодно оба аппарата теряют около четырех ватт мощности. Почти полвека в космосе привели к тому, что энергетический запас стал критически мал, и инженерам приходится экономить — отключать обогреватели и приборы, не допуская при этом переохлаждения систем и замерзания топливных магистралей.
Во время планового маневра вращения 27 февраля уровень энергии на борту неожиданно снизился. Инженеры понимали: дальнейшее падение может активировать систему защиты от пониженного напряжения, которая автоматически отключит часть оборудования. Восстановление после такого сбоя — долгий и рискованный процесс, поэтому команда решила действовать на опережение.
«Отключение научного прибора — не тот выбор, к которому кто-либо стремится, но сейчас это лучшее из возможных решений», — отметил руководитель миссии «Вояджер» Карим Бадаруддин. По его словам, на борту «Вояджер-1» остаются два работающих научных инструмента: один регистрирует плазменные волны, другой измеряет магнитные поля. Оба продолжают успешно передавать данные из области космоса, куда еще не добирался ни один созданный человеком аппарат. Команда намерена поддерживать работу обоих зондов как можно дольше.
Решение о том, какой прибор отключать следующим, не принималось спонтанно. Еще много лет назад научная и инженерная группы миссии согласовали последовательность отключений, чтобы максимально продлить научную ценность программы. Из десяти комплектов приборов на каждом аппарате семь уже выведены из эксплуатации. Для «Вояджер-1» следующим в этом списке оказался LECP. На «Вояджер-2» аналогичный прибор отключили в марте 2025 года.
Поскольку аппарат находится более чем в 25 миллиардах километров от Земли, сигнал идет к нему около 23 часов. Сам процесс отключения занимает еще примерно три часа 15 минут. При этом один из элементов LECP — небольшой двигатель, вращающий датчик для кругового обзора — останется включенным: он потребляет всего 0,5 ватта и дает шанс когда-нибудь снова активировать прибор при появлении дополнительной энергии.
Инженеры рассчитывают, что отключение LECP даст «Вояджер-1» примерно год дополнительного времени. За этот период команда планирует реализовать более масштабную стратегию энергосбережения под неофициальным названием «Большой взрыв». Ее суть — одновременно заменить часть энергозатратных систем на более экономичные, отключив одни устройства и задействовав другие, чтобы сохранить достаточное тепло и возможность продолжать научные наблюдения.
Сначала эту схему опробуют на «Вояджер-2» — он ближе к Земле и располагает чуть большим энергетическим запасом, что делает его более безопасной платформой для эксперимента. Испытания намечены на май–июнь 2026 года. Если все пройдет успешно, аналогичную процедуру попытаются провести на «Вояджер-1» не ранее июля. В случае удачи не исключено, что прибор LECP удастся вновь включить.
