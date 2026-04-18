Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
18 апреля, 10:22
Инфографика: на какой глубине какие  обитатели океана живут

Ученые делят водную толщу океана на пять зон. На инфографике показано, какие животные встречаются в этих зонах.

Инфографика: на какой глубине живут обитатели океана / © Wildlife Nomads 
Пелагиаль — вся толща Мирового океана. Воды пелагиали в зависимости от глубины делят на пять зон — эпипелагиаль (солнечная зона), мезопелагиаль (сумеречная зона), батипелагиаль (полуночная зона), абиссопелагиаль (абиссальная зона) и хадальная зона. Эти зоны различаются по уровню освещенности, температуре и биологическому разнообразию. 

В эпипелагиале — на глубине до 200 метров — проживает значительная часть популярных морских существ. Именно тут обитают морские млекопитающие и рептилии. Тут можно встретить и рыбу-луну, и тунца. 

Мезопелагиаль, расположенная на глубине до 1000 метров, — дом для гигантского кальмара. Многие жители этой зоны проводят там световой день, ночью поднимаясь наверх. Это позволяет им питаться планктоном в фотической зоне, не попадая на глаза хищников. Одна из особенностей многих обитателей этого слоя — большие глаза, способные улавливать свет, который примерно в 100 раз слабее видимого людьми.

Батипелагиаль находится на глубине от 1000 до 4000 метров. Тут можно встретить некоторые виды акул, кальмаров и рыб, включая глубоководных удильщиков, драконовых и глоточных угрей. Для многих обитающих там рыб характерны слабые мышцы, мягкая кожа, покрытая слизью. 

В этой зоне проживают осьминоги Дамбо, хотя зона их обитания несколько шире — от 100 до 5000 метров. Редких представителей встречали и на глубине 7000 метров.

Абиссопелагиаль простирается на глубине от 4000 до 6000 метров. Не многие животные приспособлены к жизни в условиях экстремально высокого давления, достигающего 600 атмосфер. Тут встречаются рыбы-триноги, крысохвостые рыбы и морские огурцы. 

Хадальная зона — это самая глубокая часть океана, простирающаяся от 6000 метров до самого дна Марианской впадины на глубине 10 994 метров. Немногие животные способны выжить на такой глубине. Однако, например, глубоководного морского слизня в 2023 году удалось обнаружить на дне Идзу-Бонинского желоба на глубине 8336 метров. Его признали самой глубоководной рыбой из известных на тот момент. 

Tery Fox
Tery Fox
6 минут назад
в той же марианской впадине неизвестных науке существ....невероятно высока....жизнь в столь впечатляющих параметрах на такой глубине и таким давлением ......но инопланетяне как раз с этим дружат, поэтому их базы на дне глубоководных пучин в полне реальны.
