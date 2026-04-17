Вертолет CH-47F Chinook впервые выполнил полностью автономную посадку без участия пилота
Армия США сделала важный шаг к внедрению автономных технологий: вертолет CH-47F Chinook впервые выполнил заход на посадку и саму посадку полностью в автоматическом режиме — без какого-либо вмешательства пилота.
Испытание проводилось с использованием системы автономии Approach-to-X (A2X), разработанной компанией Boeing. Оно показало, что вертолет способен выполнять точные и повторяемые посадки в условиях, максимально приближенных к реальным. Это событие стало важной вехой на пути к так называемой «контролируемой автономии» — когда система помогает экипажу, но не заменяет его.
Новая технология снижает нагрузку на пилотов, сохраняя при этом за ними полный контроль над машиной в сложных условиях. Более того, она демонстрирует реальную возможность интеграции автоматизации в боевые операции без отказа от человеческого участия.
Система A2X основана на модернизированной архитектуре цифровой автоматической системы управления полетом. Она позволяет вертолету самостоятельно управлять заходом на посадку и снижением, при этом пилоты задают ключевые параметры — например, точку посадки и профиль снижения.
С января 2026 года система выполнила более 150 автоматических заходов. При этом точность позиционирования стабильно составляла до 1,5 метра. По словам инженеров, такая точность критически важна при посадке в ограниченных или сложных условиях.
Система использует навигационные данные в реальном времени и адаптивные алгоритмы управления, постоянно корректируя траекторию во время снижения. Это позволяет двухвинтовому вертолету эффективно действовать в сложной обстановке — ночью, при плохой видимости и в труднодоступных районах.
При этом A2X не заменяет пилотов, а дополняет их. Экипаж может в любой момент вмешаться, изменить параметры или взять управление на себя, что особенно важно при угрозах или внезапных изменениях задачи.
Такой подход отражает более широкую стратегию армии США по развитию взаимодействия человека и машины. Система создавалась с активным участием пилотов-испытателей, что позволило максимально приблизить ее поведение к реальным ожиданиям летчиков. Это снизило сложность обучения и повысило доверие к автоматике — особенно в условиях высокой нагрузки. Для таких проверенных временем платформ, как Chinook, подобная согласованность имеет решающее значение.
CH-47 Chinook остается основой тяжелой транспортной авиации армии США. Его двухвинтовая схема обеспечивает выполнение широкого спектра задач — от десантных операций до гуманитарных миссий. Вертолет доказал свою надежность в условиях высоких температур и на больших высотах.
