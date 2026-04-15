Танковая мощь Европы в 2026 году: рейтинг стран по численности, моделям и боеготовности

В 2026 году танковый потенциал Европы переживает глубокую структурную трансформацию: государства постепенно отходят от массовых, но устаревших парков в пользу более компактных, высокотехнологичных и готовых к бою бронетанковых сил.

Танковая мощь Европы в 2026 году / © Army Recognition

В 2026 году Турция лидирует по количеству (если не считать Россию), но Польша стремительно сокращает разрыв, планируя довести парк до 1 800–1 900 современных танков. В глобальном сравнении Китай (4 700), Россия (3 460) и США (2 640) по-прежнему доминируют по масштабу, однако европейская сила все больше опирается на платформы — Leopard 2, Abrams и K2.

Крупнейшие танковые парки 2026 года / © Army Recognition

Для сравнения: Китай располагает примерно 4 700 танками различных типов, включая семейства ZTZ-59, ZTZ-79, ZTZ-88, ZTZ-96 и ZTZ-99, что обеспечивает сочетание массовости и растущей доли современных машин. Россия имеет около 3 460 танков, включая широкий спектр от устаревших T-55 и T-62 до модернизированных T-72, T-80 и T-90, а также более 2 100 единиц на хранении. США эксплуатируют 2 640 танков Abrams различных модификаций.

Турецкий парк включает 2 381 танк: M48, M60 различных модификаций, Leopard 1 и Leopard 2, а также лишь несколько новейших Altay. Это подчеркивает силу, основанную на численности, но ограниченную нехваткой современных систем.

Греция располагает 1 385 танками, включая Leopard 2A6HEL и 2A4, а также значительное количество Leopard 1. Такая структура обеспечивает мощь на региональном уровне, но отражает неравномерную модернизацию.

Далее следуют Румыния, Германия и Испания — страны с разным балансом между устаревшими и модернизированными системами.

Польша, имея 897 танков в 2026 году, реализует самую масштабную программу модернизации в Европе. Ее парк включает K2 Black Panther, Abrams, Leopard 2 различных версий, а также модернизированные советские платформы. В отличие от других стран, Польша одновременно заменяет устаревшие машины и увеличивает общее количество техники. При планах закупки до 1 000 танков K2 и K2PL она создает единственную в Европе бронетанковую силу, сочетающую массовость с технологиями нового поколения и устойчивой промышленной поддержкой.

Германия располагает 313 танками Leopard 2, включая новейшие версии 2A7V. Это одни из самых технологичных танков в Европе, однако их ограниченное количество снижает потенциал масштабного применения.

Франция имеет 200 танков Leclerc, включая модернизированные версии XLR, делая акцент на автоматизации, мобильности и цифровой интеграции. Великобритания эксплуатирует 213 танков Challenger 2 и переходит на Challenger 3 с улучшенными характеристиками.

Испания располагает 274 танками Leopard 2, формируя сбалансированную современную силу. Швеция использует 110 Strv 122 — одну из самых совершенных модификаций Leopard 2, а Швейцария — 134 адаптированных Leopard 2.

Финляндия имеет 200 Leopard 2, Дания — 44 Leopard 2A7V, Норвегия — 36 Leopard 2A4, Португалия — 34 Leopard 2A6, Австрия — 53 Leopard 2A4 — это меньшие по численности, но эффективные силы, интегрированные в НАТО.

В Центральной Европе Венгрия, Чехия и Словакия находятся в процессе перехода от советских платформ к западным. В Южной и Восточной Европе значительная часть парков остается устаревшей: Румыния, Болгария и Сербия по-прежнему опираются на модернизированные советские танки.

Италия эксплуатирует около 150 танков C1 Ariete, сталкиваясь с проблемами модернизации. Нидерланды отказались от собственного танкового парка, участвуя в совместных подразделениях с Германией — пример растущей интеграции обороны в Европе.