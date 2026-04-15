Франция начала серийный выпуск ударного БПЛА Chorus с дальностью 3000 километров и боевой частью 500 килограммов
Франция перевела в стадию производства свой дальнобойный ударный беспилотник Chorus, рассчитанный на радиус действия до 3000 километров и оснащенный боевой частью массой 500 килограмм.
Эта программа знаменует собой решительный переход к массовым, недорогим ударным системам, способным обеспечивать значительный эффект за счет масштаба и переосмысливать способы проецирования силы на больших дистанциях.
Разработанный компанией Turgis Gaillard при участии Renault и поддержке Главного управления вооружений, Chorus представляет ударную платформу, оптимизированную для быстрого промышленного производства. Выпуск на предприятии в Ле-Мане планируется нарастить до 600 единиц в месяц, а первые поставки ожидаются уже к 2026 году.
Если заявленные характеристики подтвердятся, Chorus нельзя будет отнести к обычным тактическим БПЛА. Это крупный «расходуемый» ударный аппарат, ориентированный на дальность, массу боевой части и простоту производства.
Крейсерская скорость около 400 километров в час и размеры порядка десяти метров указывают на конструкцию, где приоритет отдан топливной эффективности и технологической простоте, а не максимальной скорости.
Главное преимущество Chorus — 500-килограммовая боевая нагрузка. Это уровень, позволяющий поражать: укрепленные логистические узлы, топливные хранилища, мосты, самолеты на аэродромах, радиолокационные станции и командные пункты. Даже при использовании обычной осколочно-фугасной боевой части такой массы эффект будет значительно превышать возможности большинства существующих ударных дронов.
При ориентировочной стоимости около 100 000 евро (около девяти миллионов рублей) за единицу сила Chorus заключается не в уникальности одного аппарата, а в возможности массового применения.
