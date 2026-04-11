Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Резонанс Шумана обвинили в массовой бессоннице у людей по всей планете

Люди по всему миру в последнюю неделю жалуются на шум в ушах, бессонницу и проблемы со зрением. Связывают это с усилением вибраций планеты — резонансом Шумана.

Фотография Земли, сделанная 29 июля 2015 года с борта космического аппарата Deep Space Climate Observatory / © Earth Polychromatic Imaging Camera, NASA

Резонанс Шумана — естественная электромагнитная частота, генерируемая электромагнитным полем Земли. Явление возникает из-за молний, которые отражаются между поверхностью планеты и ионосферой.

Согласно приложению для мониторинга космической погоды MeteoAgent, с 6 апреля наблюдался резкий всплеск показателей резонанса Шумана. Хотя показатели отметили как «высокие» и потенциально способные вызывать сбои, специалисты считают такие колебания естественными.

Электромагнитные колебания сверхнизкой частоты, возникающие в резонансной полости между поверхностью Земли и ионосферой (резонанс Шумана) / © AdmiralHood, Wikipedia

Существуют предположения, что этот резонанс пересекается с диапазонами мозговых волн человека. Это якобы может влиять на сон и настроение человека.

Однако ученые сходятся во мнении, что эти эффекты не доказаны, а такие симптомы, как усталость или звон в ушах, не имеют клинического подтверждения.