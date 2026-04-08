Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 апреля, 10:35
Рейтинг: +1146
Посты: 2643

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

НИЦ «Институт имени Жуковского» оформил патент на концепт сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения с пониженным уровнем шума. Проект нацелен на решение одной из главных проблем сверхзвуковой авиации — чрезмерного шума и мощного звукового удара, сопровождающих полет таких машин.

# авиация
# будущее
# концепты
# Россия
# самолёты
# технологии
Концепт сверхзвукового пассажирского авиалайнера нового поколения / © Boom Supersonic
Концепт сверхзвукового пассажирского авиалайнера нового поколения / © Boom Supersonic

Как следует из описания, предложенная аэродинамическая схема позволит лайнеру уверенно держать крейсерскую скорость порядка 2100 километров в час, при этом уровень звукового удара планируется снизить до отметки ниже 95 децибел. Отдельный акцент сделан на уменьшении шума в зоне аэропортов — прежде всего во время взлета и посадки, что должно повысить экологическую приемлемость эксплуатации.

Разработчики подчеркнули: задача создания современного сверхзвукового пассажирского самолета по-прежнему актуальна, поскольку отрасль стремится сократить время перелетов. Однако наряду со скоростью необходимо обеспечить экономичность, дальность и соответствие строгим акустическим стандартам. Самолеты первого поколения — такие как Ту-144 и Concorde — этим требованиям уже не отвечают, а существующие альтернативные проекты также имеют свои ограничения.

В патенте приведен комплекс инженерных решений, включая особенности аэродинамики и компоновки. В частности, предусмотрены стреловидное крыло и мотогондола с расположенной в ней силовой установкой, состоящей из двух с надкрыльевыми воздухозаборниками и соплами.

В институте также отметили, что интерес к сверхзвуковым перевозкам сохраняется — прежде всего со стороны пассажиров премиального сегмента. В перспективе парк таких самолетов может насчитывать десятки единиц, что говорит о потенциальном спросе на быстрые и комфортные перелеты нового поколения.

Концепт нового российского патента отражает текущую в мире тенденцию на создание «тихого» сверхзвукового авиалайнера. Подобной разработкой в США сегодня занимаются компания Boom Supersonic и NASA совместно с Lockheed Martin 

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
6 апреля, 11:13
Илья Гриднев

Археологи обнаружили 1200-летний остров из раковин моллюсков, съеденных древними жителями Фиджи

У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.

Археология
# антропогенный фактор
# искусственный остров
# моллюск
# раковина
7 апреля, 11:28
Игорь Байдов

Астрономы зафиксировали возможный первый «грязный взрыв»  

Космическая обсерватория «Эйнштейн» зарегистрировала необычный рентгеновский сигнал, энергия которого оказалась сопоставима с энергией гамма-всплеска. Проанализировав эти данные, группа астрономов предположила, что стала свидетелем «грязного взрыва» — типа релятивистского выброса при коллапсе массивной звезды, предсказанного более 30 лет назад. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять механизмы гибели массивных светил.

Астрономия
# гамма-всплеск
# рентгеновское излучение
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
Vladislav
1 минута назад
В соционике не14 типов, - их16. Даже шаманы умеют считать. Это значит, - кто-то вообще не понимает о чем он пишет? Рецензирования тоже нет? Для общего

С точки зрения науки: целители

Soren Yunaen
4 минуты назад
Интересно следить за статистикой космических запусков в последнее время. Столько всего происходит что даже не успеваешь всё внимательно читать.

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

shk1pper
22 минуты назад
Глеб, и тут даже на сайте просто про науку найдутся неадекватны типа :"опять Путин виноват", "а у нас в России ещё хуже...", млять , пойми уже наконец,

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Devil L
26 минут назад
If rural populations are really underestimated that much, it could seriously impact how resources and policies are planned. https://leveldeviltrollgame.io

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

guest qwerty
34 минуты назад
Иван, А если самому подумать,а статью просто рассмотреть как помощь в этих раздумьях?Да и количество военнослужащих не главное во всем этом.Сила

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Titanium
49 минут назад
Денис, 💯

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Titanium
52 минуты назад
Ваня, зато у укропов сало есть)))

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Alek K
54 минуты назад
Золотые пластинки, закрепленные на космических аппаратах «Вояджер-1» и «Вояджер-2», летят в межзвездное пространство за пределы Солнечной системы.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Александр Французов
57 минут назад
монстры.

Пять самолетов с самым большим размахом крыла в истории

Liam
1 час назад
The excellent vedu apk app for android latest version is here to transform your streaming experience. Enjoy everything without disturbance in remarkable 4K and Ultra HD grade, be it movies, series, or viral

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Влад Поворотный
1 час назад
Правду говорят: фанаты рэпа и попсы - люди недалёкие. Лишь бы ы-хы-хы дэнс-дэнс чпоки-чпоки ауе ауф)))))

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Александр Егоров
1 час назад
Артем, где вы были восемь лет, долбанные нелюди.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Шурик Splin
2 часа назад
Всем ценителям русского языка советую послушать рэпера Хаски. Глубокие текста, атмосфера в стиле Достоевского

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
Никита, потому что Росстат смотрит не на ФЗП, а на цифры в зарплатные ведомостях, а в ведомостях нет отчислений в соц.фонды, но есть НДФЛ.

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Дмитрий Нетсев
2 часа назад
Игорь, какого из? 1) На среднюю зарплату вполне себе влияют олигархи - когда Илон Маск заходит в палаточный лагерь бомжей, средний человек в этом

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

TEN GIA
2 часа назад
Сколько же людей , которые даже не постарались прочитать статью . Просто 🤦. Тут не сильнейшие армии , тут КРУПНЕЙШИЕ армии . По количеству войск .

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Игорь
2 часа назад
Игорь, Конкорд налетал дохрена часов. Всё-таки до 2003 эксплуатировался.

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Genus
3 часа назад
Коля, останкинская башня это сооружение а не здание(её основная функция это передача телесигналов) а на инфографике изображены здания(для жилья

20 самых высоких зданий мира в одной инфографике

Наталья Ясинская
3 часа назад
Maxim, причем тут ума много не нужно? Это тоже работа, и не лёгкая, даже если не супер сложная ментально, и много людей задействованы в ней, получают

Десять тысяч человекоподобных машин: китайский производитель роботов взял новый рубеж

Наталья Ясинская
3 часа назад
Александр, уже заменили очень многих, началось не с роботов, а искусственного интеллекта - программирования. Программисты разработали программы,

Десять тысяч человекоподобных машин: китайский производитель роботов взял новый рубеж

