В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

НИЦ «Институт имени Жуковского» оформил патент на концепт сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения с пониженным уровнем шума. Проект нацелен на решение одной из главных проблем сверхзвуковой авиации — чрезмерного шума и мощного звукового удара, сопровождающих полет таких машин.

Концепт сверхзвукового пассажирского авиалайнера нового поколения / © Boom Supersonic

Как следует из описания, предложенная аэродинамическая схема позволит лайнеру уверенно держать крейсерскую скорость порядка 2100 километров в час, при этом уровень звукового удара планируется снизить до отметки ниже 95 децибел. Отдельный акцент сделан на уменьшении шума в зоне аэропортов — прежде всего во время взлета и посадки, что должно повысить экологическую приемлемость эксплуатации.

Разработчики подчеркнули: задача создания современного сверхзвукового пассажирского самолета по-прежнему актуальна, поскольку отрасль стремится сократить время перелетов. Однако наряду со скоростью необходимо обеспечить экономичность, дальность и соответствие строгим акустическим стандартам. Самолеты первого поколения — такие как Ту-144 и Concorde — этим требованиям уже не отвечают, а существующие альтернативные проекты также имеют свои ограничения.

В патенте приведен комплекс инженерных решений, включая особенности аэродинамики и компоновки. В частности, предусмотрены стреловидное крыло и мотогондола с расположенной в ней силовой установкой, состоящей из двух с надкрыльевыми воздухозаборниками и соплами.

В институте также отметили, что интерес к сверхзвуковым перевозкам сохраняется — прежде всего со стороны пассажиров премиального сегмента. В перспективе парк таких самолетов может насчитывать десятки единиц, что говорит о потенциальном спросе на быстрые и комфортные перелеты нового поколения.

Концепт нового российского патента отражает текущую в мире тенденцию на создание «тихого» сверхзвукового авиалайнера. Подобной разработкой в США сегодня занимаются компания Boom Supersonic и NASA совместно с Lockheed Martin