В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета
НИЦ «Институт имени Жуковского» оформил патент на концепт сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения с пониженным уровнем шума. Проект нацелен на решение одной из главных проблем сверхзвуковой авиации — чрезмерного шума и мощного звукового удара, сопровождающих полет таких машин.
Как следует из описания, предложенная аэродинамическая схема позволит лайнеру уверенно держать крейсерскую скорость порядка 2100 километров в час, при этом уровень звукового удара планируется снизить до отметки ниже 95 децибел. Отдельный акцент сделан на уменьшении шума в зоне аэропортов — прежде всего во время взлета и посадки, что должно повысить экологическую приемлемость эксплуатации.
Разработчики подчеркнули: задача создания современного сверхзвукового пассажирского самолета по-прежнему актуальна, поскольку отрасль стремится сократить время перелетов. Однако наряду со скоростью необходимо обеспечить экономичность, дальность и соответствие строгим акустическим стандартам. Самолеты первого поколения — такие как Ту-144 и Concorde — этим требованиям уже не отвечают, а существующие альтернативные проекты также имеют свои ограничения.
В патенте приведен комплекс инженерных решений, включая особенности аэродинамики и компоновки. В частности, предусмотрены стреловидное крыло и мотогондола с расположенной в ней силовой установкой, состоящей из двух с надкрыльевыми воздухозаборниками и соплами.
В институте также отметили, что интерес к сверхзвуковым перевозкам сохраняется — прежде всего со стороны пассажиров премиального сегмента. В перспективе парк таких самолетов может насчитывать десятки единиц, что говорит о потенциальном спросе на быстрые и комфортные перелеты нового поколения.
Концепт нового российского патента отражает текущую в мире тенденцию на создание «тихого» сверхзвукового авиалайнера. Подобной разработкой в США сегодня занимаются компания Boom Supersonic и NASA совместно с Lockheed Martin
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Космическая обсерватория «Эйнштейн» зарегистрировала необычный рентгеновский сигнал, энергия которого оказалась сопоставима с энергией гамма-всплеска. Проанализировав эти данные, группа астрономов предположила, что стала свидетелем «грязного взрыва» — типа релятивистского выброса при коллапсе массивной звезды, предсказанного более 30 лет назад. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять механизмы гибели массивных светил.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
