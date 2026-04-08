Пять самолетов с самым большим размахом крыла в истории

По мере развития авиации и двигателестроения габариты летательных аппаратов неуклонно росли: современные лайнеры средней дальности уже сопоставимы или даже превосходят межконтинентальные самолеты 1950-х годов. Чтобы удержать такие гиганты в воздухе, инженерам пришлось создавать машины с поистине колоссальным размахом крыла.

Сегодня большинство крупнейших самолетов — это пассажирские авиалайнеры, однако существуют и специализированные грузовые гиганты, прежде всего военного назначения. История знает немало случаев, когда подобные машины создавались именно в условиях военных конфликтов. Ниже: пять самолетов с самым большим размахом крыльев, когда-либо построенных.

Convair B-36 Peacemaker. Размах крыла: 70,1 метра.

Незадолго до вступления США во Вторую мировую войну военное руководство опасалось, что нацистская Германия может победить Великобританию. В таком случае американцы лишились бы ключевых авиабаз и возможности наносить удары по Германии. В ответ был объявлен конкурс на создание дальнего высотного бомбардировщика, победителем которого стала компания Convair.

B-36 Peacemaker стал крупнейшим серийным самолетом с поршневыми двигателями и обладал самым большим размахом крыла среди боевых машин. При длине 49,4 метра он оснащался шестью винтовыми двигателями Pratt & Whitney, а его максимальная взлетная масса — почти 186 тонн — была выдающейся для своего времени.

Самолет поступил на вооружение уже после войны и в боевых действиях не применялся, хотя мог нести крупнейшие ядерные бомбы той эпохи. Разведывательная версия использовалась в годы холодной войны.

Ан-124 «Руслан». Размах крыла: 73,3 метра.

Этот гигант появился по заказу советских ВВС, которым требовался мощный транспортник. Ранее СССР уступал США в возможностях стратегических перевозок, и Ан-124 стал ответом на этот вызов. Первый полет он выполнил в 1982 году и стал крупнейшим серийным самолетом, созданным в СССР.

Внешне «Руслан» напоминает американский Lockheed C-5 Galaxy, но отличается более современными материалами, включая композиты и титан, а также системой управления. Его грузовой отсек больше, чем у американского аналога, а грузоподъемность достигает 150 тонн.

Ан-225 «Мрия». Размах крыла: 88,4 метра.

Созданный в 1980-х годах для перевозки советского космического корабля «Буран», этот самолет стал настоящей легендой. Он был удлиненной и усиленной версией Ан-124 с шестью двигателями и уникальным двухкилевым оперением.

«Мрия» могла перевозить более 250 тонн груза, став самым грузоподъемным самолетом в истории. После распада СССР проект был заморожен, но в 2000-х годах самолет вернулся в строй для коммерческих перевозок. Его история трагически завершилась в 2022 году, когда он был уничтожен в ходе боевых действий.

Hughes H-4 Hercules («Spruce Goose»). Размах крыла: 97,5 метра.

Крупнейшая летающая лодка в истории, созданная компанией Говарда Хьюза. Из-за дефицита алюминия во время войны самолет был построен из дерева, что и принесло ему прозвище «Еловый гусь».

Он совершил лишь один полет в 1947 году, но почти 72 года удерживал рекорд по размаху крыла. Несмотря на ограниченное применение, этот проект стал символом инженерной смелости и амбиций.

Scaled Composites Stratolaunch (Roc). Размах крыла: 117 метров.

Абсолютный рекордсмен по размаху крыла в истории авиации. Этот самолет с двойным фюзеляжем создан для запуска космических аппаратов с воздуха.

Оснащенный шестью двигателями от Boeing 747, он впервые поднялся в воздух в 2019 году. Сегодня используется для испытаний гиперзвуковых летательных аппаратов, открывая новую страницу в развитии авиации и космических технологий.

Эти машины — не просто рекордсмены. Они воплощают в себе стремление человека преодолеть границы возможного, расширить горизонты и подняться выше — буквально и метафорически.