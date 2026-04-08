Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пять самолетов с самым большим размахом крыла в истории
По мере развития авиации и двигателестроения габариты летательных аппаратов неуклонно росли: современные лайнеры средней дальности уже сопоставимы или даже превосходят межконтинентальные самолеты 1950-х годов. Чтобы удержать такие гиганты в воздухе, инженерам пришлось создавать машины с поистине колоссальным размахом крыла.
Сегодня большинство крупнейших самолетов — это пассажирские авиалайнеры, однако существуют и специализированные грузовые гиганты, прежде всего военного назначения. История знает немало случаев, когда подобные машины создавались именно в условиях военных конфликтов. Ниже: пять самолетов с самым большим размахом крыльев, когда-либо построенных.
Convair B-36 Peacemaker. Размах крыла: 70,1 метра.
Незадолго до вступления США во Вторую мировую войну военное руководство опасалось, что нацистская Германия может победить Великобританию. В таком случае американцы лишились бы ключевых авиабаз и возможности наносить удары по Германии. В ответ был объявлен конкурс на создание дальнего высотного бомбардировщика, победителем которого стала компания Convair.
B-36 Peacemaker стал крупнейшим серийным самолетом с поршневыми двигателями и обладал самым большим размахом крыла среди боевых машин. При длине 49,4 метра он оснащался шестью винтовыми двигателями Pratt & Whitney, а его максимальная взлетная масса — почти 186 тонн — была выдающейся для своего времени.
Самолет поступил на вооружение уже после войны и в боевых действиях не применялся, хотя мог нести крупнейшие ядерные бомбы той эпохи. Разведывательная версия использовалась в годы холодной войны.
Ан-124 «Руслан». Размах крыла: 73,3 метра.
Этот гигант появился по заказу советских ВВС, которым требовался мощный транспортник. Ранее СССР уступал США в возможностях стратегических перевозок, и Ан-124 стал ответом на этот вызов. Первый полет он выполнил в 1982 году и стал крупнейшим серийным самолетом, созданным в СССР.
Внешне «Руслан» напоминает американский Lockheed C-5 Galaxy, но отличается более современными материалами, включая композиты и титан, а также системой управления. Его грузовой отсек больше, чем у американского аналога, а грузоподъемность достигает 150 тонн.
Ан-225 «Мрия». Размах крыла: 88,4 метра.
Созданный в 1980-х годах для перевозки советского космического корабля «Буран», этот самолет стал настоящей легендой. Он был удлиненной и усиленной версией Ан-124 с шестью двигателями и уникальным двухкилевым оперением.
«Мрия» могла перевозить более 250 тонн груза, став самым грузоподъемным самолетом в истории. После распада СССР проект был заморожен, но в 2000-х годах самолет вернулся в строй для коммерческих перевозок. Его история трагически завершилась в 2022 году, когда он был уничтожен в ходе боевых действий.
Hughes H-4 Hercules («Spruce Goose»). Размах крыла: 97,5 метра.
Крупнейшая летающая лодка в истории, созданная компанией Говарда Хьюза. Из-за дефицита алюминия во время войны самолет был построен из дерева, что и принесло ему прозвище «Еловый гусь».
Он совершил лишь один полет в 1947 году, но почти 72 года удерживал рекорд по размаху крыла. Несмотря на ограниченное применение, этот проект стал символом инженерной смелости и амбиций.
Scaled Composites Stratolaunch (Roc). Размах крыла: 117 метров.
Абсолютный рекордсмен по размаху крыла в истории авиации. Этот самолет с двойным фюзеляжем создан для запуска космических аппаратов с воздуха.
Оснащенный шестью двигателями от Boeing 747, он впервые поднялся в воздух в 2019 году. Сегодня используется для испытаний гиперзвуковых летательных аппаратов, открывая новую страницу в развитии авиации и космических технологий.
Эти машины — не просто рекордсмены. Они воплощают в себе стремление человека преодолеть границы возможного, расширить горизонты и подняться выше — буквально и метафорически.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Новое исследование показало, что самые распространенные методы терапии самоповреждений, которые помогают женщинам, для мужчин практически бесполезны. Более того, после стандартного лечения мужчины продолжают наносить себе повреждения даже чаще, чем те, кто не получал помощи вовсе.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
1 Февраля, 2016
Зика: новая угроза
20 Июля, 2017
Загадка антивещества
8 Декабря, 2023
Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика
19 Июня, 2018
Выжить любой ценой: бункеры и убежища
3 Декабря, 2016
Образы будущего: 10 вещей, которые изменят мир
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии